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Makine mühendislerinin 'onur' gecesi

İHA

Meslekte uzun yılları geride bırakmış üyeleri için düzenlenen 'Onur Gecesi ve Plaket Töreni'nde konuşan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Makine mühendisleri olarak ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Makine mühendislerinin 'onur' gecesi

Meslekte uzun yılları geride bırakmış üyeleri için düzenlenen 'Onur Gecesi ve Plaket Töreni'nde konuşan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Makine mühendisleri olarak ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.
Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, düzenlediği 65’inci Yıl Kokteyl ve Onur Gecesi’nde meslekte uzun yılları geride bırakmış üyelerini plaketle onurlandırdı. MMO Şube Başkanı Kadir Gürkan, makine mühendislerinin Türkiye’nin üreten yüzleri olduğunu söyledi.
MMO Samsun Şubesi'nin düzenlediği 65'inci Yıl Kokteyl ve Onur Gecesi, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Meslek yaşamlarında 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 55 yılını dolduran üyelerin onurlandırıldığı geceye Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Milletvekili Erhan Usta ile çok sayıda makine mühendisi aileleriyle birlikte katıldı.

“Binlerce mühendis aktif rol alıyor”
Gecenin açılış konuşmasında MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Türkiye’nin dünya üzerindeki jeopolitik önemini hatırlattı ve son yıllarda ülkenin yaşadığı büyük değişime dikkati çekti. MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, “Ülkemizin gelişiminde binlerce mühendisimiz aktif olarak rol oynamaktadır. Binlerce isimsiz mühendis, Türkiye’nin gelişimine büyük katkı sağlamaya devam etmektedir. Şantiyeler, fabrikalar binlerce mühendisimizin çabalarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Makine mühendisleri Türkiye’nin üreten yüzleridir” diye konuştu.

Meslek disiplini, akıl ve bilim
Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nda(TOGG) yer alan ve gecede “15”inci Yıl” plaketi sunulan üyeleri Emre Türker’i tebrik eden Kadir Gürkan, “Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat ve Samsun illerini kapsayan Odamız Samsun Şubesi, 2 bin 634 üyesi ve 411 öğrenci üyesi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Oda olarak üyelerine, şehrine, bölgesine ve ülkesine meslek disiplini doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında hizmet edebilme gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda 20182019 yıllarını kapsayan çalışma dönemlerimizde üyelerimize yönelik meslek içi eğitimlere, seminerlere, öğrenci üyelere yönelik teknik eğitimlere, deneyimler toplantılarına ve teknik gezilere ayrı bir önem verdik. Çalışmalarımıza, Samsun'a yönelik yönelik asansör periyodik kontrolleri, kaldırma ve iletme makinaların teknik kontrollerine ek olarak baca sızdırmazlık kontrollerini de ekledik” şeklinde konuştu.

Samsun'un İmalat Sanayi Raporu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatabilmek için Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında “Samsun İmalat Sanayi Raporu”nu hazırladıklarını hatırlatan Gürkan, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden(OMÜ) destek alarak FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman ile yaptığımız çalışma sonucunda, içerisinde yaşadığımız şehrin imalat sanayi geçmişine yönelik isimleri ve faaliyetlerini, daha önce duymadığımız birçok yeni bilgiyi öğrendik. Tütünün, kara lastiğin, gıda ve şekerleme imalatının, kereste ve mobilya imalatının, meşrubat imalatının Samsunumuzun imalat sanayi geçmişindeki önemini gördük. Geçtiğimiz günlerde protokol üyelerimizin de katılımıyla kamuoyuna açıkladığımız bu raporun şehrimizin geçmişe yönelik imalat sanayine ait merak edilen konularda referans bir kaynak oluşturması en büyük dileğimiz” ifadelerini kullandı.
MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan konuşmasını, “20182019 çalışma dönemimiz içerisinde ebediyete uğurladığımız üyelerimiz Alattin Uğurlu, Bayram Karasu, Faruk Abdik, Mustafa Erbakan, Yılmaz Kullukçu ve Yusuf Yirmibeş ağabeylerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve biz sevenlerine sabırlar diliyorum” diyerek sonlandırdı.

Erhan Usta’dan “üretim” eleştirisi
Gecede bir konuşma yapan Milletvekili Erhan Usta ise, “Üretmeliyiz. Ülkemiz ve bölgemiz daha fazla üretmeli. Kavşak noktasındaki Samsun, verimli ovaları, beşeri sermayesi ile güçlü bir kenttir. İller sıralamasında ilk 5’te yer alırken Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2018 yılında 46’ıncı sıraya düştü. Şehri yönetenlere, siyasetçilere, bürokratlara ve siz mühendislere, kısacası hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor” görüşlerine yer verdi.

Yılmaz: “Türkiye’nin ihtiyacı var”
Kendisi de bir 'makine mühendisi' olan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Makine mühendisliği kalkınmakta olan bir ülke için ön saflarda yer alan bir meslek grubudur. Proje departmanlarında, şantiyelerde, fabrikalarda üretimi proaktif hale getirenler makine mühendisleridir. Türkiye’de iyi makine mühendisine dün de ihtiyaç vardı, bugün de, yarın da olacak. İyi yetişmiş mühendislerimizin ortaya koyacağı başarılar, ülkemizi bir adım daha ileri götürecektir.”
Açılış konuşmalarının ardından ülke kalkınması için şantiyelerde, fabrikalarda, kamu ve özel sektörde yıllarca büyük bir özveriyle çalışan, üreten ve sanayileşen bir Türkiye için mücadele veren üyelere meslek yaşamlarında geçirdikleri yılların anısına plaketleri törenle dağıtıldı.

SAMSUN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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