Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), ‘çalışanlarının işine son verdiği’ iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

YEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Şirketimiz bölgesinde bulunan tüm müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını var gücüyle yürütmektedir. Artan enerji talebi genişleyen sorumluluk alanı ve yeni yatırımlarla Şirketimiz her alanda büyümektedir. Buna paralel olarak en değerli kaynağımız çalışan sayımız da her yıl artmaktadır. Şirketimiz hizmet kalitemizin artırılması ve tüketicilerimize kaliteli, kesintisiz bir hizmet sunabilmek, bölge ekonomisine ve bölge halkına istihdam sağlamak adına azami gayret göstermektedir. 2020 yılı için planlanan çalışan sayısı da ihtiyaca binaen önemli derecede artacaktır. Bazı medya organlarında çıkan ‘YEDAŞ çalışanlarının işine son vermiştir’ haberler istinaden şirketimiz açıklama yapma ihtiyacı duymuştur ki bu haberler doğruyu yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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