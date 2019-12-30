Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı

DHA

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybetme ihtimali olan Elif Kesler (30), tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın ardından tutuklanan eşinden boşanmak istediğini belirten Elif Kesler, "Bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşti. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İstediğim tek şey; eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi" dedi.

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybetme ihtimali olan Elif Kesler (30), tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın ardından tutuklanan eşinden boşanmak istediğini belirten Elif Kesler, "Bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşti. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İstediğim tek şey; eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi" dedi.
Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler, eşini dövdü. Mehmet Kesler, yaralanan Elif Kesler'i aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi Elif Kesler, hastanede tedaviye alındı.
SALDIRGAN EŞ TUTUKLANDI
Tedaviye alınan Elif Kesler'in kavga sırasında gözüne aldığı darbe üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
O ANLARI ANLATTI
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Servisi'nde tedavisi süren Elif Kesler, yaşadığı o anları anlattı. Ekonomik gücünün olmadığını ve sadece ailesinden manevi destek aldığını ifade eden Elif Kesler, "Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum, can güvenliğim yok. İstediğim tek şey her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi. Konuşurken bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşmeye başlamıştı. Kaçmak için dış kapıya doğru koşmaya başladım. İzin vermedi ve kapıyı geri kapattı. Çocuklar evdeydi ve o anlarda çığlık attılar. Apartmanda bağırdığım için çok sinirlendi ve beni içeri soktuktan sonra dövmeye başladı. Ben kötü bir şey yapmadım. Kötülük yapana bile bu ceza verilmez. Haftanın her günü çalışıyor, sadece pazar günü izinli. O günü de ava giderek değil, bizimle geçirmesini istedim. Bunda kötü olan ne var? Ben kötü olan ne yaptım? Şiddet uygulamak, konuşmaktan daha kolay geliyor ona. Çocukluğundan gelen bir psikolojik problemi olabilir. Bir an iyi, bir an kötü oluyordu. Şu an ihtiyacım olan tek şey çocuklarımın yanımda olması. Boşanmak istiyorum" dedi.

SAMSUN

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dev fabrika yeniden üretime geçiyor Çarşamba Şeker Fabrikası'nın 2020'de yeniden üretime geçirilmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Dev fabrika yeniden üretime geçiyor Çarşamba Şeker ...
Topaloğlu: “19 Mayıs’ı daha yukarılara taşıyacağız”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “19 Mayıs’ı daha yukarılara taşıyacağız”
Bora: “Hedefimiz dünyada ve Avrupa’da öncü olmak” YEDAŞ’a En İyi Teknolojik Yatırım Ödülü
YEREL HABERLER Bora: “Hedefimiz dünyada ve Avrupa’da öncü ...
Özel öğrencilerden, devlet büyüklerine yılbaşı kartı
YEREL HABERLER Özel öğrencilerden, devlet büyüklerine yılbaşı kartı
Kafedeki silahla yaralama olayına 12 gözaltı
YEREL HABERLER Kafedeki silahla yaralama olayına 12 gözaltı
Başkan Demir: “Her alanda örnek olacağız” Büyükşehirden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Her alanda örnek ...
YEDAŞ’tan açıklama “2020 yılı için planlanan çalışan sayısı da ihtiyaca binaen önemli derecede artacaktır”
YEREL HABERLER YEDAŞ’tan açıklama “2020 yılı için planlanan çalışan ...
Kocası oklava ile öldüresiye dövdü, tek gözünü kaybetti Samsun'da kadına şiddet
YEREL HABERLER Kocası oklava ile öldüresiye dövdü, tek gözünü ...
175 bin öğretmen arasından Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER 175 bin öğretmen arasından Türkiye birincisi oldu
Makine mühendislerinin 'onur' gecesi
YEREL HABERLER Makine mühendislerinin 'onur' gecesi
Girişimci adayları sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Girişimci adayları sertifikalarını aldı
Atakum’da ‘diyabet’ sempozyumu
YEREL HABERLER Atakum’da ‘diyabet’ sempozyumu
İlkadım’da temizlik araçları çiçek açtı
YEREL HABERLER İlkadım’da temizlik araçları çiçek açtı
Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 14 yabancıya gözaltı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 14 yabancıya gözaltı
Botoks yaptırayım derken gözünüzü kaybetmeyin Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: “İçeriği belli olmayan maddeler yüze enjekte edildiğinde göz körlüğüne bile neden olabilir” “Ucuz olsun diye dudağınızı, burnunuz ya da gözünüzü kaybetmeyin”
YEREL HABERLER Botoks yaptırayım derken gözünüzü kaybetmeyin Estetik ...
Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor
YEREL HABERLER Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Kafede otururken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Kafede otururken ...
Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince ...
Samsun'da kayıp 2 çocuk, 8 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da kayıp 2 çocuk, 8 saat sonra bulundu
10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı
YEREL HABERLER 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı
Uuyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uuyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsunsporlu Burak Yılmaz: Şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz
YEREL HABERLER Samsunsporlu Burak Yılmaz: Şampiyonluk ipini ...
Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı
Bıçakla yaralamaya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralamaya 3 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X