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Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak"

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, tersane alanına yapılacak yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikasının açılacak olmasının, işsizliğin önlenmesi ve ilin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak"

Samsun Valisi Osman Kaymak, tersane alanına yapılacak yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikasının açılacak olmasının, işsizliğin önlenmesi ve ilin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.
Samsun’da ilin ekonomik durumunu ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla 2019 yılı 2. İl Ekonomi Toplantısı yapıldı. Devlet Su İşleri Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz yapılan çalışmalar ve desteklerle ilgili birer sunum gerçekleştirdi.
Samsun Valisi Osman Kaymak burada yaptığı genel değerlendirmede, “İlimiz, coğrafi ve stratejik konumu, özel sektöre ait limanları, uluslararası havalimanı, Karadeniz Bölgesi’ni Anadolu’ya bağlayan demir ve kara yolu, iki üniversitesi ve kültürel alt yapısı ile gelişim sürecini hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. İlk adım şehri Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük metropol şehridir. Nüfus yoğunluğuyla birlikte şehrin ticari ve sanayi potansiyeli son derece yüksektir. Samsun yerleşim ve üretim alanları açısından, yatırım noktasında diğer illere göre nispeten daha tercih edilebilir konumdadır. Ayrıca stratejik konumunun sağlamış olduğu getirilerle bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir durumda bulunmaktadır. Karadeniz havzasına açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu’ya açılan ilk kara kapısı olması özelliğiyle, bölgenin ticari yapısında önemli bir yere sahiptir” diye konuştu.
Yapılan ve devam eden yatırımlardan da söz eden Vali Kaymak, “Çarşamba ve Sera Organize Sanayi Bölgelerimiz(OSB) kuruluş aşamasındadır. Ayrıca tersane bölgesinde yaklaşık 3 bin dönümlük araziye OSB yapılarak, ilimize 8. büyük Organize Sanayi Bölgemizi kazandıracağız. Kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikasını her ziyaret ettiğimde üzülüyordum. Çarşamba Şeker Fabrikasında çok geniş katılımlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Verimli geçen toplantıda Çarşamba Şeker Fabrikasının tekrar açılması ilin valisi olarak bende büyük bir heyecan oluşturdu. OSB’lerin ve Çarşamba Şeker Fabrikasının açılması, işsizliğin önlenmesi ve ilimizin gelişmesi adına büyük bir katkı sağlayacak inşallah. Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını, 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve Samsunumuz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

SAMSUN

31 Aralık 2019 Salı

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