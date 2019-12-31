Uzman Psikolog Öziç’ten yeni yılda mutluluğun formülü

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, 2020 yılı için mutluluk tüyoları verdi. Daha iyi ve daha mutlu bir yıl için neler yapılabileceğini anlatan Öziç, bir takım önerilerde bulundu.

Liv Hospital Samsun Hastanesinde çalışan Psikolog Enise Öziç yeni yılda mutuluk için, “Daha çok ‘anda kalmayı’ öğrenmeliyiz. Bulunduğumuz anın tadını çıkarmaya çalışmalı, böyle anlarda geçmiş ya da gelecekte olmamalıyız. Sessizliği daha çok yaşamaya izin vermeliyiz. Günün 10 dakikasını telefon, televizyon, gibi uyaranlardan uzaklaşarak sessiz bir biçimde zihnimizi dinlendirerek geçirmeliyiz. Günlük hayatın koşturmalarından dolayı vakit ayırmakta zorlandığımız sevdiklerimize daha çok zaman ayırmaya özen göstermeliyiz. Hayatımıza hareket katmalıyız. Her türlü uyarıya rağmen bize zarar veren kişileri ya hayatımızdan çıkarmalıyız ya da aramıza sınır koymalıyız. Kendimize kısa ve uzun vadeli amaçlar belirlemeliyiz. Amaçsız bir yaşam depresyon riskini arttırabilir” şeklinde öneriler verdi.

Enise Öziç ayrıca, “Sahip olduklarımıza şükür duygumuzu eşlik ettirmeliyiz. Var olana odaklanmak olmayana odaklanmaktan daha onarıcı ve motive edicidir. Telefon ve tablet gibi araçlarla aramıza olması gerektiği kadar mesafe koyup, yerine kitap müzik, arkadaş buluşmaları gibi hobiler koyarak kendimize hayatı sanal değil gerçek manada tatmaya izin vermeliyiz. Gülümsemeyi hayatımızın bir parçası yapmalıyız. Selam vermek gülümsemek onarıcı davranış biçimlerindendir. Ve tabi ki analiz geçmiş yıla bir dönüp analiz yapmalıyız; nasıl bir yıl geçirdim, neler bana yardımcı oldu, beni neler engelledi, daha iyi bir yaşam için nelere dikkat etmeliyim gibi sorularla geçen yıldan almamız gereken öğretileri almalıyız” diyerek yeni yılda mutluluk için bu önerilere dikkat verilmesi gerektiğini vurguladı.

SAMSUN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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