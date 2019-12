Samsun protokolü yeni yılı kutladı

Samsun’da yeni yıl nedeniyle siyasi parti temsilcileri, belediyeler, üniversite ve valilikten kutlama mesajları yayımlandı. Yayınlanan mesajlar vatandaşların yeni yılı mutlu ve huzurlu geçirmesi ortak temennisinde buluştu.



Vali Kaymak: "Samsunlu hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum"

2020 yılını yeni umut ve beklentilerle karşıladığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak yayınladığı mesajda, “Yeni yılda Samsun’un her alanda gelişmesi için yeni projeler üretip, her geçen gün artan heyecanımızla vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda devletimizin tüm imkânlarını şehrimize sunmaya devam edeceğiz. 2020 yılının milletimize ve dünyaya barış, huzur ve refah getirmesi; toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim olması dileklerimle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ve Samsunlu hemşehrilerimin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor; selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.



Yılmaz: "Hepimizin gurur duyacağı gelişmeler önümüzdeki süreçte bizleri bekliyor”

2019’daki başarıların 2020’de daha ileriye taşınacağına değinen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "2023 hedeflerine odaklanan, Cumhuriyetimizin 100. yılına en iyi şekilde hazırlanan, büyük hedefler koyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her şeyin üstesinden gelecek güce Allah’ın izniyle sahiptir. En son Türkiye’nin otomobilinin tanıtımının gerçekleştirilmesi, yerli ve milli üretimimizin hangi safhaya geldiğinin en önemli göstergesidir. Kanal İstanbul Projesi çağın projeleri arasındadır. Hepimizin gurur duyacağı gelişmeler önümüzdeki süreçte bizleri bekliyor” diye konuştu.



Karaaslan: "2020’nin kazanımların artarak devam ettiği bir yıl olmasını temenni ediyorum"

2019 yılının Türkiye için gururun ve umudun yılı olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Yeni yıl, yeni bir başlangıç demektir. Şehrimizin ve ülkemizin her alanda gelişmesinin devamı için omuz omuza çalışarak heyecanla yeni fikirler ve projeler üretecek, yeni yatırımları hayata geçireceğiz. Yeni umutlarla karşıladığımız 2020’nin dünyadaki acıların, istikrarsızlıkların son bulduğu, ülkemizde her alanda gelişimin ve büyümenin sürdüğü, kazanımların artarak devam ettiği bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Aydın: "Nice başarılara..."

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesi olarak, ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sunmak amacıyla yoğun bir gayret ve çaba ile çalışıp, 2019 yılını geride bıraktık. Geçmişi muhasebe edip geleceği planlayan bir üniversite olarak akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda daha da başarılı olmayı hedefliyoruz. Her geçen gün daha da güçlenen ve nitelikli toplum için, nitelikli üniversite sloganıyla yola çıkan üniversitemizin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü eğitim öğretim neferliği bizler için büyük önem taşıyor. Akademik ve idari kadromuzun bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda göstermiş olduğu başarılarla kalitesini her geçen gün artıran üniversitemizin, 2020 yılında da bu güzel birliktelik içerisinde nice başarılara imza atacağına inanıyorum” diyerek yeni yılı kutladı.



Kılıç: "Barış ve kardeşliğin daha da yaygınlaştığı..."

Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride kaldığını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “2020 yılında milletimiz ve tüm insanlık için başta barış ve kardeşliğin daha da yaygınlaştığı günler geçirmemiz, geleceğe umutlu bakmamız noktasında önemlidir. Yeni yılın, başta ülkemize, tüm insanlığa, Bafra halkına huzur ve güven getirmesine, başarının sürekli olmasına, sevginin hiç eksik olmamasına, mevcut birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum” sözlerini kullandı.



Aksu: "Hemşehrilerimiz 2020 yılına daha heyecanlı daha ümitli giriyor”

2019 yılının Samsun için çok önemli ve tarihi günlerin yaşandığı bir yıl olduğunu söyleyen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu şunları söyledi: “Milli Mücadele'nin 100. yılında tüm dünyaya Samsun’dan dosta güven düşmana korku veren birlik ve beraberlik mesajı verildi. Samsun’un tarım ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda atılım gerçekleştireceği çalışmalar yapıldı. 2019 yılını hemşehrilerimize, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda yoğun çalışmalarla geçirdik. Yaptığımız bu çalışmalar ile hemşehrilerimiz, 2020 yılına daha heyecanlı daha ümitli giriyor.”

SAMSUN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:21

YATSI 18:48

