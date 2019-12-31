Öğrencilere yılbaşı hediyesi

PTTDER ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) iş birliği ile Alaçam Pelitbükü Karacak ve Gümüşova İlkokulu öğrencilerine yeni yıl sürprizi yapıldı.

PTTDER Genel Başkanı Onur Karagöl, dernek üyeleri ve OMÜ öğrencileri Alaçam Pelitbükü Karacak ve Gümüşova İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere yeni yıl hediyesi verdi. “Bir Dilek Tutun Geliyoruz” sloganı ile yola çıkan dernek, çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden gelen yardımlarla çocukların yüzleri güldürüldü.

Alaçam kaymakamı Fikret Zamanı da ziyaret eden Dernek Başkanı Onur Karagöl, dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri derneğin yurt içi ve dışında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Zaman da derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini, bu tür faaliyetlerin birlik, bütünlük ve kaynaşma adına mutluluk verici olduğunu, özellikle faaliyetlere üniversite öğrencilerinin katılmasının gelecek adına umut verici olduğunu ifade etti.

SAMSUN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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