Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile beraberindeki heyet, 2020'ye dakikalar kala TCSG-87 gemisiyle denize açıldı. Yaklaşık 1 saat süren gemi gezisinin ardından protokol üyeleri kıyıya döndü. Protokole Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.