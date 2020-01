Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: İkinci yarıda keyif veren bir takım izlettireceğiz

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin ikinci yarısında izleyenlere keyif veren, her karşılaşmada maçın son anına kadar kaliteli bir oyun ortaya koyan bir futbol izleteceklerini söyledi.

Ligin 2'nci yarı hazırlıklarını Antalya´da sürdüren TFF 2'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takımının kampını değerlendirdi. Ligin 2'nci yarısında izleyene keyif veren bir takım izlettireceğini belirten Sağlam, "25 Aralık´ta Antalya´da kampımız başladı. Dün 2019 yılının son antrenmanını yaptık. Takıma bir gün izin verdikten sonra 2 Ocak´ta akşam antrenmanı ile 2020 yılına takım olarak başlayacağız. Yaklaşık 1 haftalık dönem içerisinde takımımızı fiziksel anlamda daha üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir antrenman dönemi geçirdik. Bu antrenman döneminin sonunda da Kocaelispor ile hazırlık maçı yaptık. İlk etaptaki amacımız, 2'nci yarıda bu zorlu yolculukta bizi fiziksel olarak ayakta tutabilecek ve bizi başarıya ulaştıracak fiziksel kaliteyi takımımıza kazandırmak. 2'nci bölüm çalışmalarımız da sistemimiz, futbol anlayışımız, özellikle yeni katılan ve katılacak olan arkadaşlarımızın takıma adaptasyonu ile alakalı olacak. Tüm Samsunsporlular şundan emin olabilirler ki, çok daha iyi Samsunspor, izleyene keyif veren, her karşılaşmada maçın son anına kadar kaliteli bir oyun ortaya koyan ve fiziksel olarak da oyundan hiç düşmeyen güzel bir takım izlettireceğiz" dedi.

"2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Yeni transferler İbrahim Halil Çolak ve Recep Burak Yılmaz´ın da takıma güç kattığını belirten Ertuğrul Sağlam, "Kamp çalışmalarımız devam ederken aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Onların takıma adaptasyonu ve uyumuyla alakalı da hep beraber yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Halil ve Burak´ın takıma katılması bize güç kattı. Bundan sonraki süreçle ilgili mutlaka taraftarlarımızda merak ediyordur. 2 tane daha oyuncuyu kadromuza katarak ara transfer dönemini de noktalayacağız. O 2 oyuncu kardeşimizin de takımımıza direk katkı sağlayabilecek, hem kişilikleri, karakterleriyle Samsunspor camiasına ve bizim ortamımıza çok kısa sürede uyum sağlayacağını, hem de futbolculuk kaliteleriyle de bize değer katacaklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

"YOLUN SONUNDA 1'İNCİ LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Taraftara da seslenen Sağlam, "Bu zorluk yolculukta taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak. 2020 yılının ilk karşılaşması 11 Ocak tarihinde Gümüşhanespor ile olacak. O maçta taraftarlarımızın tribünleri doldurup, takımımıza ekstra bir güç oluşturmasını istiyorum. Bugüne kadar bunu ellerinden geldiğince yapmaya çalıştılar. Bundan sonraki süreçte de biz taraftarımızın desteğini daha fazla istiyoruz. Onların bizim gücümüze güç katmasını ve her saniye oyuncularımızı oyun içerisinde tutmak için yoğun bir çaba sarf etmelerini istiyoruz. Onlar bize destek olacak, bizde onlara güzel bir takım izlettireceğiz. Yıllardır üzülen, sıkıntı yaşayan Samsunspor taraftarı ve camiası inşallah 2'nci yarının başlangıcıyla beraber keyiflenecek ve gülmeye başlayacak. Yolun sonunda biz bu mücadeleyi şampiyonlukla taçlandırıp, 1'inci Lig'e çıkacağız. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tabi karşımızda güçlü rakipler olacak, arkamızdan gelenler olacak. Manisa Futbol Kulübü ile zorlu bir mücadelenin içerisinde olacağız. Onlar da güçlü, koydukları hedef doğrultusunda mücadele ediyorlar. Bu kıyasıya mücadelenin sonunda inşallah mutlu sona ulaşmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

