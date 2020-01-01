Kaymakam Zaman, Pelitbükü'nde

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Pelitbükü Karacak Mahallesi'ni ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını yerinde dinledi, yaşlılarla sohbet etti.

Yeni yılın ilk günü Alaçam'a 38 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitbükü Karacak Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Zaman, yeni yıllarını en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulanarak istek ve sorunlarını dinledi. Pelitbükü Karacak Mahallesi Muhtarı Osman Yalçın ve mahalle halkını evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bir araya gelen Kaymakam Zaman, mahalle halkıyla hem sohbet ederek gönüllerini aldı hem de yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermek ve sorunları yerinde çözmek için burada olduğunu ifade etti.

Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren hasta Zeynep Yalçın'ı, Emine Satılmış'ı ve Kezban Arslan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Zaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evleri yapılan ailelere de hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Zaman son olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından İbrahim Kaya isimli vatandaşa yeni yapılacak olan evin temelini atarak bundan sonraki çalışmaları yakından takip edeceğini ve takipçisi olacağını söyledi.

Kaymakam Zaman’a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem eşlik etti.

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