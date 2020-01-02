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Tekkeköy’den örnek çevre projesi Kullanılmayan tren rayları sökülerek, bisiklet ve yürüyüş yolu ...

İHA

Tekkeköy Belediye Meclisinde alınacak kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait 6,1 km'lik tren rayları sökülerek, bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak. Proje ile ilk etabın tamamlanmasından sonra eklenecek güzergahlarla birlikte Tekkeköy'den Atakum ilçesi Taflan bölgesine kadar bisiklet yolunun kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

Tekkeköy’den örnek çevre projesi Kullanılmayan tren rayları sökülerek, bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak Tekkeköy’den Taflan’a kadar bisikletle yolculuk yapılabilecek

Tekkeköy Belediye Meclisinde alınacak kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait 6,1 km’lik tren rayları sökülerek, bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak. Proje ile ilk etabın tamamlanmasından sonra eklenecek güzergahlarla birlikte Tekkeköy’den Atakum ilçesi Taflan bölgesine kadar bisiklet yolunun kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.
Tekkeköy Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısı, Tekkeköy Belediye Meclis Salonu’nda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. 11 maddenin görüşüldüğü meclis gündeminde tüm maddeler, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Tekkeköy’den Atakum Taflan’a kadar uzanacak bisiklet ve yürüyüş yolunu kapsayan projenin 6,1 km’lik ilk etabını oluşturan madde de tüm meclis üyeleri tarafından kabul edilerek komisyona havale edildi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tekkeköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Tuncer Etli, “Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Canik sınırındaki petrol dolum tesisinin olduğu alana kadar olan Devlet Demir Yolları hattının sökerek yerine ‘Bisiklet Yolu ve Yürüyüş Yolu’ yapmayı planlıyoruz. Bu yolun özelliği; hem güvenilir olması hem de yollarla kesiştiği noktaların sorunsuz olması. İnsanlar bu güzergah boyunca rahatça bisikletle yolculuk yapabilecek. Bu projenin 1. etabını oluşturuyor. Petrol dolum tesisinin ardından bu yolun devam ederek, Taflan’a kadar yolun uzanabilmesini hedefliyoruz. Yani bir bisikletlinin Tekkeköy’den Taflan’a kadar gidebileceği bir yol oluşturmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu projeyi destekliyor. Gerekli yazışmaları da gerçekleştirdik. Kullanacağımız raylarda herhangi bir faaliyet yok. Bu tren güzergahını kiralama yöntemiyle bisiklet yoluna çevireceğiz” dedi.

“İnsanlar Tekkeköy’den Taflan’a kadar bisikletle gidebilecek”
Yapılacak projeyle birlikte insanların bisikletle Tekkeköy’den Taflan’a kadar gidebileceğinin altını çizen Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bizzat Belediye Başkanımız Hasan Togar ile bu konu hakkında görüştü. Bu projeye tam destek vereceklerini ifade etmişler. Böyle bir projenin Samsun genelinde olduğunu zannetmiyorum. Bisiklet yolu var ama bizim yapacağımız bisiklet ve yürüyüş yolunda her 500 metrede bir oturma dinlenme yerleri ve her 1 km’de spor aletlerinin bulunduğu bir alan olacak. Sadece transit gidilecek bir bisiklet ve yürüyüş yolu olmayacak. İnsanlar bu yolu kullanırken hem spor yapabilecek hem dinlenecek hem de keyifli vakit geçirebilecekler. Bu yol hem spor hem de prestijle alakalı olumlu katkı sağlayacak. Motorlu araçların hava kirliliğiyle alakalı durumu malum. İnsanlarımızın düz ovada bisiklete yönlendirmeyle alakalı güzel bir proje yapacağız. İnşallah örnek oluruz” diye konuştu.
Komisyon toplantısı 6 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Komisyondan meclise havale edilen maddeler 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak meclis toplantısında karara bağlanacak.

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