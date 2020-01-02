Rektör Bilgiç, Afrikalı öğrencilerle baş başa

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin kurduğu Samsun Afrikalı Öğrenciler Derneği [African Students Association in Samsun (ASAS)] üyeleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Topluluk üyeleri, Derneğin yeni Başkanı Zakariyah Ibraheem’in öncülüğünde Rektör Bilgiç’le makamında bir araya geldi. Ziyarette yeni Başkan Zakariyah Ibraheem, kendisine eşlik eden Dernek üyelerini Rektör Bilgiç’le tanıştırırken, geçtiğimiz nisan ayında üniversitede düzenlenen Afrika Tanıtım ve Kültür Günü’ne verdiği destekten ötürü Rektör Bilgiç’e teşekkür etti. Afrika’nın kültürel ve sosyal anlamda daha yakından tanınması için bu tür organizasyonların önem taşıdığına işaret eden Başkan Ibraheem, yeni yılda planladıkları etkinliklerle ilgili bilgileri Rektör Bilgiç’le paylaşırken Dernek adına görüş, talep ve temennileri de dile getirdi.

Konuk öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Bilgiç ise Afrikalı öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, üniversitede düzenlenen ve Afrikalı öğrencilerin sesi olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin Türk ve diğer uluslararası öğrencilerle kaynaşmaya vesile olduğunu ve dolayısıyla bu konuda hassas davrandıklarını vurguladı.

Ziyarette Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Zimbabve, Burkina Faso, Gine Bissau, Komor Adaları’ndan OMÜ’nün uluslararası kültürüne renk katan Afrikalı öğrencilerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Bilgiç, kilometrelerce uzaklardan gelerek OMÜ’de eğitim alan öğrencilerin Üniversiteden beklentilerini karşılamak adına özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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