540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu

DHA

SAMSUN'da,  24 haftalık ve 540 gram olarak 7 ay önce dünyaya gelen Sümeyye Koç, 125 gün yoğun bakımda kaldı. 'Prematüre retinopatisi' hastalığı tanısı konulan bebek, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız tarafından uygulanan tedavi ile kör olmaktan kurtuldu.
Samsun'da, Nurgül ve Ömer Koç çiftinin bebekleri 7 aylık Sümeyye Koç, henüz 24 haftalıkken 540 gram olarak dünyaya geldi. Minik Sümeyye, 125 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Yapılan göz muayenesinde, tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanan 'Prematüre retinopatisi' tanısı konuldu. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız tarafından uygulanan tedavide ilk olarak kuvözde enjeksiyonla müdahale yapıldı. Minik Sümeyye, hastalık nüksedince bu kez lazer tedavisi uygulanarak kör olmaktan kurtuldu.
'ÇOK ZOR OLDU'
Kızının hastalığının ilk teşhis edildiğinde görebilmesi için çok olumlu şeyler söylenmediğini belirten anne Nurgül Koç "Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği söylendi. Görmeye de bilir ancak tedavi yöntemi var dediler. Çok zor oldu. Bebeğimin damar yolları bile çok zor açıldı. Onu öyle görmek çok zor. Şu an görüyor. Herhangi bir sorun yok çok şükür. Oyuncakları kendisi hareketlerine göre kafasını çeviriyor, bakıyor. Işığa çıktığı zaman gözünü kırpıyor" diye konuştu.
'LAZER TEDAVİSİ UYGULANDI'
Uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Beyazyıldız, Sümeyye Koç'un damarlarının çok küçük olması nedeniyle önce enjeksiyon tedavisi uygulandığını dile getirerek "Bu bebeğe biz enjeksiyon tedavisini uygun gördük. Çünkü damarları çok küçüktü ve gözü gelişmemişti. Sonraki süreçlerde bu hastalığın nüksetme özelliği var. Lazer tedavisi uygulamayı uygun gördük. Ve şimdilik gözü sakin. Bebeğimiz görme seviyesine ulaştı. Görmesini sağlıyor. "şeklinde konuştu.
'TEDAVİ EDİLMEZSE KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR'
Doç.Dr. Beyazyıldız, prematüre retinopatisi hastalığının gözün görmeyi sağlayan retina tabakasında anormal damar gelişimi anlamına geldiğini söyleyerek "Prematüre doğan bebeklerde göz gelişimi tamamlanmadığı için, bu bebeklerde anormal göz gelişimi olabiliyor. Gözün retina tabakası yani görmeyi sağlayan tabakasında gelişme bozukluğu ortaya çıkıyor. Doğru zamanda, doğru bebeğe, doğru tedaviyi uygulamak gerekiyor. Tabii ki tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık" dedi.
Hastalık 32 haftadan önce, bin 500 gramın altında doğan ve uzun süre kuvözde kalan bebeklerde görülüyor. Bin 500 gramın altında doğan bebeklerde bu hastalığın görülme sıklığı ortalama yüzde 45 doğum haftası ve kilosu düştükçe risk daha da artıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Bilgiç, Afrikalı öğrencilerle baş başa
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç, Afrikalı öğrencilerle baş başa
Tekkeköy’den örnek çevre projesi Kullanılmayan tren rayları sökülerek, bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak Tekkeköy’den Taflan’a kadar bisikletle yolculuk yapılabilecek
YEREL HABERLER Tekkeköy’den örnek çevre projesi Kullanılmayan tren ...
Parmak bebeğe ışığı gösteren operasyon Sümeyye Bebek zamanında müdahale ile görme yetisi kazandı
YEREL HABERLER Parmak bebeğe ışığı gösteren operasyon Sümeyye Bebek ...
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs ...
Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular
YEREL HABERLER Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, ...
Kaymakam Zaman, Pelitbükü'nde
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman, Pelitbükü'nde
Samsun’da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi
YEREL HABERLER Samsun’da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Karadeniz'de balık azlığı, fiyatlara yansıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de balık azlığı, fiyatlara yansıyor
Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalandı
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: İkinci yarıda keyif veren bir takım izlettireceğiz
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: İkinci yarıda ...
Ulaşımda abonman tarifesi başladı
YEREL HABERLER Ulaşımda abonman tarifesi başladı
SASKİ’den Sıfır Atık Projesi’ne destek
YEREL HABERLER SASKİ’den Sıfır Atık Projesi’ne destek
Sporda İlkadım projesi
YEREL HABERLER Sporda İlkadım projesi
2019 yılının en iyi başhemşiresini ve anestezi doktorunu seçtiler
YEREL HABERLER 2019 yılının en iyi başhemşiresini ve anestezi ...
Bafra polisi yılbaşında suça göz açtırmadı
YEREL HABERLER Bafra polisi yılbaşında suça göz açtırmadı
Samsun'da dolmuş takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da dolmuş takla attı: 3 yaralı
Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi
YEREL HABERLER Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi
Samsun’da yeni yılın ilk bebeği Samsun'da yeni yılın ilk bebeği bereketi ile geldi ' Baba iş sahibi oldu'
YEREL HABERLER Samsun’da yeni yılın ilk bebeği Samsun'da yeni yılın ...
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Uyuşturucu hap ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap ticaretinden tutuklandı
Öğrencilere yılbaşı hediyesi
YEREL HABERLER Öğrencilere yılbaşı hediyesi
Ölçü, tartı ve sayaçlara muayene uyarısı
YEREL HABERLER Ölçü, tartı ve sayaçlara muayene uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X