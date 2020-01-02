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Hayati İnanç'a yoğun ilgi Ünlü yazar Hayati İnanç Termelilerle buluştu

İHA

HukukçuYazar Hayati İnanç, Terme Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Termelilerle buluştu.

Hayati İnanç'a yoğun ilgi Ünlü yazar Hayati İnanç Termelilerle buluştu

HukukçuYazar Hayati İnanç, Terme Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Termelilerle buluştu.
Terme Belediyesi KültürSanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hayati İnanç ile Edebiyat, Dil ve Kültür Üzerine "İşte geldik gidiyoruz" adlı program Termelilerin yoğun ilgisi ile Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzdiham yaşandı
Ünlü yazarı yakından görmek isteyen Termeliler saatler öncesinde salonu doldurdu. Birçok vatandaş ise programı ayakta izlemek zorunda kaldı.

Dinleyenleri mest etti
Kendine has anlatımıyla dinleyenleri mest eden İnanç, aşk, ihlas, evlilik, ölüm, gibi değerleri, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olaylarla birleştirerek mizahi bir dille anlatarak, dinleyiciler mest etti. İnanç ayrıca, Şair Nabi, Şeyh Galip, Baki, Mevlana, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Necip Fazıl Kısakürek'ten okuduğu beyitlerle Divan Edebiyatı'nın nadide dünyası ve eserleri arasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Başkan Kılıç'tan teşekkür
Program sonrasında hem ünlü yazara hem de programa gösterilen ilgiden dolayı Termelilere teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçe halkımızın programa gösterdiği ilgi bizi başka etkinlikler yapmak adına bizi heyecanlandırdı. Buradan söz veriyorum bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.
Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, program sonrası Ünlü Yazar İnanç'a çiçek ve hediyeler takdim etti.

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