Yabancı öğrencilerden duygulandıran program

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik programında çeşitli gösteriler yapan yabancı öğrenciler herkes tarafından takdir topladı.

Samsun İlkadım ilçesi okullarında bulunan yabancı öğrenciler uyum sınıflarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Birlik ve Beraberlik' programı 23 Nisan Ortaokulunda yapıldı. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında kürsü konuşmasında bulunan İlkadım Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Şunu biz çok iyi biliyoruz: Hiçbir millet, toplum; sebepsiz yere, bir güvenlik gerekçesi, hayati tehlikesi olmadan köklerini topraklarını hayatlarını, vatanını kolay kolay terk etmez. Sınırımızda, orta doğuda maalesef İslam coğrafyasında belli bir süredir bitmeyen bir şekilde olan kargaşanın, emperyalist güçler ve sömürgeciler tarafından oluşturulan kargaşanın hiç bir suçu günahı olmayan masun insanların tehlikeden kendilerini korumak için mecbur bir göç dalgasına maruz kaldığınızın farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti geçmişinden bu yana zorda kalmış olan kim varsa güç yettiğince tüm benliği ile yardım etmeyi kendine görev etmiştir. Eğitim bir anayasal haktır. Her çocuk eğitim alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda eğitim her dünyaya gelmiş çocuğun bir evrensel hakkıdır. Sürekli eğitimin bir dallarını alanlarını ilgilendiren her konuda öğrencilerimizin eksikleri nelerse onları kapatma noktasında tüm birimlerimizle elimizden gelen gayreti seferber etmiş durumdayız. İlçemiz genelinde sağlıklı bir eğitim verebilmek için öncelikle dilimizi öğretme gayreti içerisindeyiz. Geçen sene Halk Eğitim Müdürlüğümüz marifeti ile Türkçe sınıfı açtık ve bin 150 öğrencimize hitap ettik. Bu sene ilçemizde 28 okulumuzda toplamda 38 adet uyum sınıfı açıldı. Toplamda uyum sınıflarında halen hazırda 812 öğrencimiz Türkçe dilini en iyi şekilde öğrenme gayretindedir. Samsun genelinde 6 bin civarında yabancı uyruklu öğrenci varken bunun 3 bini İlkadım ilçesindedir. Bizler nitelikle eğitim verme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kürsü konuşmasının bitmesiyle öğrencilerin şiir ve dans gösterileri yapıldı. Belediye Ortaokulu öğrencisi Iraklı Emre Hasan Hüseyin'in savaşta yaşadıklarını anlatan söylemi salonda bulunan herkesi duygulandırdı. Akabinde okunan 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' ve 'Ben Anadoluyum' şiirlerini yabancı öğrencilerin söylemesi alkış aldı. Etkinlik öğrencilerin 'İstiklal Marşı'nı okuması ile son buldu.

