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Yaşar Doğu memleketi Kavak’ta anılacak

İHA

Yaşar Doğu memleketi Kavak’ta anılacak

Türk güreşinin sembolü Dünya ve Olimpiyat Güreş Şampiyonu Yaşar Doğu vefatının 59. yıl dönümü dolayısıyla memleketi Samsunun Kavak İlçesinde gerçekleşecek programla anılacak.
Güreşte üstün başarı gösteren, ayyıldızlı mayo ile yaptığı 47 maçın 46'sını kazanan Yaşar Doğu, 8 Ocak 1961'de vefat etti. Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, efsane güreşçinin ölümünün 59. yılı dolayısıyla İlçe Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yapılan program kapsamında 7 Ocak'ta Güreş Eğitim Merkezi Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda anma programı düzenleyeceklerini belirtti.
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz’de Yaşar Doğu'nun hayatı, spora verdiği önem ve güreşteki başarılarının anlatılmasının yanı sıra güreş müsabakaları da düzenleyeceklerini belirterek, programda Yaşar Doğu ile ilgili 200 kitabın katılımcılara ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.
Program 7 Ocak 2020 Salı Günü Saat 09.00'da Yaşar Doğu'unun Emirli Köyünde bulunan Anı Evi ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra Kavak İlçe merkezinde bulunan Güreş Eğitim Merkezine bağlı Yaşar Doğu Spor Salonunda devam edecek. Programda Yaşar Doğu'nun hayatından kesitler anlatılacak, spor müsabakaları yapılacak.
Samsun Valisi Osman Kaymak imzasıyla yayınlanan davetiyede "Türk güreşinin unutulmaz ismi Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Yaşar Doğu'nun vefatının 59. yıldönümünde düzenlenecek olan Yaşar Doğu'yu anma programına teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır" denildi.

SAMSUN

03 Ocak 2020 Cuma

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