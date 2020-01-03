Havzalılar da o hastaneyi seçti

Havzalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Samsun’daki özel hastane ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı.

Büyük Anadolu Hastanelerinin, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulaması geniş bir yelpazede devam ediyor. Bu kapsamda Havzalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzalayan Büyük Anadolu Hastaneleri, sözleşme kapsamında dernek üyelerine ve birinci derece yakınlarına hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecekler.

Havzalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt ve beraberindeki heyeti ile Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen imza töreninde bir araya geldiler. Havzalılar olarak büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Yahya Bozkurt, "Yapılan anlaşmayla birlikte derneğimize kayıtlı üyeler, üyelerimizin birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinden sağlık hizmetlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilecektir. Üyelerimiz ve birinci derecedeki yakınları tüm branş ve hizmetlerden indirimli şekilde faydalanabilecekler. Bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine kaliteli sağlık hizmeti sunduklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ise şunları söyledi:

“Alanında akademik ve uzman kadromuz ile hastalara umut olmaya, her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. İnsan sağlığını her şeyin üstünde gören hastanemiz kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana yayabilmek adına gerçekleştirmektedir. Yapılan anlaşma ile hastanemizin sağladığı indirimlerden yararlanabiliyorlar. Bu anlamda Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak, Havzalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetim, üyelerine ve birinci derece yakınlarına hizmet sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyacağız.”

SAMSUN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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