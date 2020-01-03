– Samsun’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında 3 yılda 5 ton geri dönüşüm yapıldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinden ilham alarak, plastik bardak kullanımından cam sürahi ve cam bardak kullanımına geçip 3 yılda ortalama 5 ton geri dönüşüm yaparak çevremize vermiş olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırdı.

YEDAŞ yürüttüğü atık yönetimi ile çalışmalarına bir yenisini eklediği bu projeyle tek kullanımlık plastik atığa son diyerek önemli bir adım atmış oldu. Yıllık 1,5 ton plastik, 20 bin kg kağıt, 50 bin kg cam, 80 bin kg pil geri dönüşümü ile 3 yılda yaklaşık 5 ton atığı geri dönüştürerek doğa dostu şirket olma anlayışını sürdürürken, tüm bunlara ek olarak şirket genelinde tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmama kararı aldı. Yeni uygulama ile tek kullanımlık plastik ürün tüketiminin önüne geçilmesi planlanırken; sıfır atık projesine tam destek verdi. Hizmet alanları olan Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya illerinde tek kullanımlık plastik kullanımını durdurma kararı alan YEDAŞ, bu kapsamda şirket içindeki içme suyu ihtiyaçlarını plastik yerine cam sürahi ve cam bardak ile kullanımını desteklemeye başladı. Bu kararın ardında, şirket kapsamında yılda yaklaşık 1 ton plastik kullanımlı bardağın kullanımının önüne geçilmesi hedefi bulunuyor.

Şirket genelindeki çevreci uygulamalarla ilgili olarak YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Hizmetlerimiz ve kalitemiz ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde adımızdan söz ettiriyoruz. Çevreyi koruyan, duyarlı ve doğa dostu bir şirketiz. Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, plastik tüketimini ve kağıt kullanımını azaltma kararı aldık. Bu tarz radikal uygulamaların hızla tüm ülkemizde hayata geçirilmesini umuyoruz. Dünya genelinde hızla artan plastik atık çöp yığınlarının daha da büyümesini engellemek istiyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için YEDAŞ olarak bizde plastik bardak kullanımından cam sürahi ve cam bardak kullanımına geçerek İnsan ve çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında yapılacak tüm çalışmalar, şirketimiz çalışanları tarafından kültür olarak benimsenmiştir. Bu tür projelere ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

SAMSUN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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