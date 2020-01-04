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"Yeni yılda hediyeniz hayat olsun"

İHA

Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Yeni yılda hediyeniz hayat olsun" sloganıyla vatandaşları kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.

"Yeni yılda hediyeniz hayat olsun"

Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Yeni yılda hediyeniz hayat olsun" sloganıyla vatandaşları kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.
Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 5 ilde 2019 yılında yapılan kan ve kök hücre bağışı sayısı açıklandı. Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat’ta geçen yıl toplam 117 bin 82 ünite kan bağışı yapıldı. 8 bin 916 yeni kök hücre bağışçısı kazanıldı. Bu kapsamda 2019 yılında kan bağışı merkezlerinde Samsun’dan 72 bin 425 ünite, Ordu’dan 25 bin 113 ünite, Tokat’tan 19 bin 544 ünite kan bağışı kabul edildi. Aynı dönemde Samsun’da 5 bin 222, Ordu’dan 2 bin 30, Tokat’tan bin 664 yeni kök hücre bağışçısı kaydedildi.
Yapılan kan bağışları ile bölgedeki 43 hastanede tedavi gören hastaların kan ihtiyacını karşılayan Kızılay aynı zamanda 2013 yılından itibaren başlatılan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) Projesi ile kemik iliği nakline ihtiyaç duyan vatandaşlar için uygun olabilecek kemik iliği bağışçıları kazanarak hastalara umut oldu.
Kan ve kök hücre bağışı hakkında bilgi veren Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, “Kan bağışını 1865 yaş aralığındaki kişilerden kabul diyoruz. Erkekler yılda 4 sefer kadınlar yılda 3 sefer bağışta bulunabiliyor. Kök hücre bağışını ise 1850 yaş aralığındaki kişilerden alıyoruz. Vatandaşlarımız kan bağışı kabul ettiğimiz her noktada gittiklerinde kök hücre bağışında da bulunabileceklerini ifade ederlerse kök hücre bağışçısı olmak için onların orada başvurularını alabiliriz. Kök hücre bağışçısı olmak isteyen vatandaşlarımız konuyla alakalı olarak bir kök hücre bağışçısı kayıt formu dolduruyorlar. Bu form neticesinde biz bağışçı adaylarımızdan 3 adet kan örneği alıyoruz. Bu kan örneklerin alınmasıyla beraber kişilerin kök hücre veri bankasına kayıtları yapılıyor. Kayıtlı olan vatandaşlarımızdan daha sonraki süreçte bir hasta ile doku eşleşmesi olursa biz bağışçımıza bir hasta ile uyumu olduğu yönünde geri dönüyoruz. Daha sonraki süreçte kök hücre bağışı için gerekli tetkik ve işlemler yapılıp ondan kök hücrenin toplanabileceği merkeze yönlendirmesini yapıyoruz” dedi.
Vatandaşlara çağrı yapan Dr. Yıldırım, “2020 yılında bölgemizde 126 bin kan bağışı kabul etmeyi hedefledik. Yine 2020 yılında bölgemizde 9 bin 800 yeni kök hücre bağışçı adayı kazanmayı hedefliyoruz. Biz tüm vatandaşlarımızı 2020 yılında yeni yılda hediyen hayat olsun sloganıyla kan hizmet birimlerimize hem kan bağışında bulunmaya hem kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

04 Ocak 2020 Cumartesi

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