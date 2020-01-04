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Vali Kaymak başarısının sırrını açıkladı “Başarımın sırrı, çok ders çalışmak” “İyi insan olmak için ...

İHA

Öğrencileri makamında ağırlayarak sorularını cevaplayan Samsun Valisi Osman Kaymak, başarısının sırrının, 'çok ders çalışmak' olduğunu söyledi.

Vali Kaymak başarısının sırrını açıkladı “Başarımın sırrı, çok ders çalışmak” “İyi insan olmak için anne, baba ve öğretmenlerinizin sözünü dinleyin”

Öğrencileri makamında ağırlayarak sorularını cevaplayan Samsun Valisi Osman Kaymak, başarısının sırrının, ‘çok ders çalışmak’ olduğunu söyledi.
Vali Osman Kaymak, “Milli Mücadele’nin 100.Yılında 100.000 İmza Projesi” kapsamında Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulunda görev yapan öğretmenleri, velileri ve öğrencileri makamında kabul etti. Ziyarette, Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu 2E sınıfı öğretmeni Ayşe Küçük, “Milli Mücadele’nin 100.Yılında 100.000 İmza Projesi” hakkında bilgi vererek, “Öğrencilerimizin sizin gibi halka yakın insanları görüp örnek almalarını istiyoruz” dedi.
Kurtuluş Savaşı’nda halkımızın yokluklar içerisinde vermiş olduğu mücadelenin genç nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu, 2019 yılında yapılan etkinliklerin ve devam eden projelerin bu anlamda çok iyi geçtiğini belirten Vali Osman Kaymak, yapılan örnek çalışmadan dolayı emeği geçenlere ve 2E sınıfı öğretmeni Ayşe Küçük’e teşekkür ederek, öğrenciler ve veliler ile sohbet eti.
Öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Kaymak, “Siz bu mevkiye nasıl geldiniz?” sorusunu soran Nur Banu’ya “Ben ilkokulda çok kitap okuyordum. Öğretmenimi çok dinler, onların sözünü tutardım. Ben bu mevkiye okuduğum kitaplar ve öğretmenlerimin sayesinde geldim. Memleketime ve insanlara nasıl faydalı olurdum diye hayal kurardım. Bu işleri yaparken çok zeki olmak gerekmiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Çocuklar benim başarımın sırrı, çok ders çalışmaktır. Ben gecegündüz ders çalışırdım. Çocuklar iyi insan olmak için annebaba ve öğretmenlerimizi çok iyi dinleyeceğiz. Ders çalışacağız ve verilen görevleri iyi yapacağız. Lütfen anne ve babalarınızın kıymetini bilin. Anne ve babalarınızın sözünden hiç çıkmayarak, onların dualarını alın" diye cevap verdi.
Ardından 2E sınıfından Onur isimli öğrencinin “İşinizin en zorlandığınız yanı nedir?” sorusu üzerine Vali Osman Kaymak, “Ben işimi çok seviyorum. İşini çok seven insanlar genelde her zorluğu başarmaktadır. Bir defa işinizi ve insanları çok seveceksiniz. Ben Samsun’u çok seviyorum. Samsun Milli Mücadele’nin başladığı şehirdir. Samsunlu olmak gurur verici, lütfen siz Samsunlu olduğunuz için onur ve gurur duyun” dedi.
Kübranur isimli öğrencinin “Vali olmasaydınız ne olmak isterdiniz?” sorusunu Kaymak, “Öğretmen olmak isterdim. Öğretmenlik mesleğini çok seviyorum, öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Çünkü doktoru da, valiyi de yetiştiren öğretmenlerdir. Bizlere her şeyi öğreten ve bugünlere getiren onlardır” şeklinde cevapladı.
Sohbetin ardında Milli Mücadele ruhunun genç nesillere aktarılması için Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu tarafından hazırlanan ve 23 Nisan’a kadar 100.000 imza toplanmasını amaçlayan “Milli Mücadele’nin 100.Yılında 100.000 İmza Projesi”ne, Samsun Valisi Osman Kaymak da imza vererek destek oldu.
Ziyaretin sonunda Vali Kaymak, öğrencilere kitap hediye etti. Ziyarette ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de hazır bulundu.

SAMSUN

04 Ocak 2020 Cumartesi

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