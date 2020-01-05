9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

Samsun'da bir genç, 9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı Samsun Yarıaçık Cezaevine konulan 21 yaşındaki Y.E.K. tam 9 gün içinde 4 kez cezaevinden firar etti. Her defasında polis tarafından yakalanan Y.E.K., 3 Ocak'ta yine kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yine yakalanan Y.E.K., bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi.
SAMSUN
05 Ocak 2020 Pazar
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