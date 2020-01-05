Güvensiz asansörü VR gözlükle test ettiler

– İlkadım Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte vatandaşlar VR gözlük ile güvensiz asansörleri test ettiler.

Periyodik asansör muayenesinin önemine dikkat çeken İlkadım Belediyesi, “Güvensiz Asansör Gerçekleri” etkinliği ile İlkadımlı vatandaşları 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ile asansörlerde yaşanılabilecek güvenlik sorunlarını deneyimleme fırsatı sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 3 boyutlu VR sanal gerçeklik oyun gözlüğü ile oynanan oyunda periyodik asansör muayenesinin önemine dikkat çekildi. Sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçekleştirilen simülasyonda vatandaşlar dev ekranda kırmızı etiketli asansör kullanımında gerçekleşebilecek kötü senaryolarla yüzleşti. Üç farklı aşamadan oluşan simülasyon uygulamasında ilk olarak kırmızı etiketli asansöre binme durumunda yaşanan kaza gösterildi. İkinci aşamada ise kabin gelmeden asansöre binmenin tehlikesine dikkat çekildi. Son aşamada kata gelmeyen ve yarıda kalan asansörden çıkmaya çalışmak durumunda yaşanacak kaza anı gözler önüne serildi.



“Hedefimiz halkımızı bilinçlendirmek”

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Günümüz insanları asansör kullanımına çok alıştığı, hatta bir kat dahi inerken veya çıkarken asansör kullandığı bir devirde yaşıyoruz. Bakım ve onarım çalışmalarının da zamanında yapılması çok büyük bir önem teşkil ediyor. Bunun için vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla belediyemiz bu konuda ilçemizde düzenli olarak yapılan kontroller ile asansörlerde bulunan etiketlerin ne anlama geldiğini ve bu etiketlere sahip asansörlerin kullanmaları durumda nelerle karşılaşabileceklerini etkinlik ile sanal gerçeklikle adeta vatandaşlarımıza yaşatıyoruz. Bu simülasyonu izleyen vatandaşlarımız daha sonra alanda bulunan mühendislerimizden akıllarına takılan sorular hakkında bilgi alıyorlar. Daha iyi ve daha güvenli bir süreç için ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile çok katlı binalarda asansör denetimlerine aralıksız olarak devam edeceğiz” dedi.

SAMSUN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

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