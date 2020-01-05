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6,5 kilo esrara 5 tutuklama

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisin 6,5 kilo kubar esrarla yakaladığı 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polisin 6,5 kilo kubar esrarla yakaladığı 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi neticesinde Yaycılar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 6 kilo 558 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K. (20) gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden O.A. (22) cumhuriyet savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. H.K., C.K., C.K., M.K. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN

05 Ocak 2020 Pazar

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