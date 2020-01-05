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Başkan Demirtaş: “Geri dönüşümle hem İlkadımlılar hem de çevre kazanacak”

İHA

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geri dönüşümle hem İlkadımlılar hem de çevre kazanacak" dedi.

Başkan Demirtaş: “Geri dönüşümle hem İlkadımlılar hem de çevre kazanacak”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geri dönüşümle hem İlkadımlılar hem de çevre kazanacak” dedi.
Sıfır atık politikasıyla çevreci bir şehir tasarlamak üzere kaynağında çöp ayrıştırmaya kadar çok sayıda proje tasarladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşlara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti. Çevreci bir belediye olduklarının altını çizen Demirtaş, “İlkadım’daki bütün sitelere bütün mahallere sıfır atık projesi kapsamında altyapılarını hazır hale getirileceği sistemle yeraltı konteyner sistemini de buna dahil ederek yaygın hale getireceğiz. Eğitim ayağında ise geri dönüşüm bilinci geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, okullarımızdaki öğrencilerin topladıkları kağıt, atık pil, atık yağ gibi materyallere belediye olarak bir bedel ödeyeceğiz. Vatandaşlarımızın evlerinde ayrıştırdığı geri dönüşüm atıklarını ise elektrikli mobiletler kullanarak toplayacağız. Elektronik altyapısını oluşturacağımız sisteme sayesinde geri dönüşüm atığı olan vatandaşlarımız kullandığı cep telefonunda veya kullanılacak olan aplikasyon sayesinde sistem en yakındaki mobilete geri dönüşümün verilen adresten alınması yönünde bilgilendirme yapacak. Bu ayrıştırma projesi sayesinde hem İlkadımlılar hem de çevre kazanacak” diye konuştu.
Çöpün çöp olmaktan çıkıp milli bir değere dönüştüğü ve halkta bir farkındalık oluşturan “Çöpünüz Altın Olsun” projesini daha ileriye taşıyacaklarının da müjdesini veren Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
“Bu projemiz halkımızda olumlu sonuçlar verdi. Bana göre ilçemizde iyi bir ses getirdi. İleri ki zamanlarda modernize edip devam edeceğiz. Ülke olarak topladığımız çöplerin yüzde 15 ile yüzde 20’lik kısmını geri dönüştürebiliyoruz. Geri kalan kısmını ise vahşi depolama sahalarında heba ediyoruz. Oysa gelişmiş Avrupa ülkesinde ise yemek artıkları gübrede, camlar cam, plastikler plastik gibi ürünlere dönüşümü sağlanarak yüzde 90 gibi bir kazanım elde ediliyor. Bu anlamda yeni hizmet binamızda personellerimizin çalışma alanlarında koridorlarda kağıt, plastik, cam, metal, evsel atıkların geri kazanımı için yerleştirdiğimiz. Atık biriktirme kutuları ile personellerimiz den başlayarak yerinde ayrıştırma teşvik etmek adına örnek bir uygulama başlattık.”

SAMSUN

05 Ocak 2020 Pazar

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