9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı Yakalanıp yine aynı cezaevine gönderildi

Samsun'da 9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı Samsun Yarıaçık Cezaevine konulan 21 yaşındaki Y.E.K. tam 9 gün içinde 4 kez cezaevinden firar etti. Her defasında polis tarafından yakalanan Y.E.K., 3 Ocak'ta yine kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yine yakalanan Y.E.K., bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak yine firar ettiği Samsun Yarıaçık Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

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