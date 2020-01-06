Dr. Akbaş: “Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlık yok” “Bir insan kendisini 'saç ekimi uzmanı' diye tanıtıyorsa bu bir sahtekardır” Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekimindeki gizli tehlikeyi açıkladı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlığın olmadığını belirterek, 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde yaptırılan saç ekimi işleminin ölümcül sonuçları olabileceğini söyledi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekiminin mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ve plastik cerrahın kontrolünde bir ekip tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Saç ekimi uzmanı gibi bir uzmanlığın dünya tıp literatüründe de olmadığının altını çizen Dr. Akbaş, merdiven altı uygulamalarda yapılan saç ekme işleminin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini ifade etti.



“Merdiven altı saç ekimi AİDS ve hepatit gibi hastalıklara denen olabilir”

Yetkisiz ve uygunsuz yerlerde yapılan saç ekimi işleminin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Saç ekimi özellikle erkeklerde çok ciddi bir konudur. Günümüzdeki erkeklerden yarısı kellikten muzdariptir. Saçlarını kaybetmekten rahatsızdırlar. Bu nedenle de tedaviye yöneliyorlar. En sık kullanılan tedavi yöntemi de saç ekimidir. Birçok konuda olduğu gibi saç ekimi de bazı gizli tehlikeleri içerisinde barındırıyor. Saç ekimini günümüzde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde hatta bazen bir takım marka hastanelerin odalarını kiralayarak yapabiliyorlar. Saç ekimi, bir estetik cerrahi uygulamasıdır ve mutlaka bir estetik, plastik cerrahi uzmanı denetimindeki ekip tarafından, hastane koşullarında yapılması gerekir. Aksi takdirde uygunsuz ortamlarda yapılan saç ekimi ölüm dahil bir takım risklere neden olabilir. AİDS ve hepatit gibi hastalıkların bulaşması da muhtemeldir” dedi.



“Saç ektireceğiniz doktorun diplomasını görün”

Saç ekimi yapacak kişinin doktor olup olmadığından emin olunulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Saç ekimindeki en büyük gizli tehlike; kendisini doktor diye tanıtan kişilerin uygunsuz ortamlarda saç ekimi yapmasıdır. Bunlar, saç ekimini su istimal eden, rant olarak görüp, buradan kazanç sağlamaya çalışan kişilerdir. Saç ektirmeyi düşünen kişilerin, saç ektireceği kişilerin mutlaka plastik ve estetik cerrahı olup olmadığını araştırması, gerekirse de diplomasını görmesi gerekir. O doktorun ismini alıp, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğini arayıp, doktoru tasdik etmelidir. Aksi takdirde saç ekimi sırasında bulaşıcı hastalık kapabilirsiniz. Saç ekimi işlemi 78 saat sürer. Ağrısız ve sızısızdır” diye konuştu.



“Bir insan kendisini saç ekimi uzmanı diye tanıtıyorsa bu bir sahtekardır”

Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlığın olmadığını dile getiren Akbaş, “Sahte doktorlar, bazen kendilerini ‘saç ekimi uzmanı’ olarak tanıtıyorlar. Saç ekimi uzmanlığı diye bir uzmanlık alanı yoktur. Bir insan kendisini saç ekimi uzmanı diye tanıtıyorsa bu bir sahtekardır. Türk ve dünya tıp tarihinde saç ekimi uzmanlığı diye bir uzmanlık yoktur. Saç ekimi, estetik ve plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılan bir estetik uygulamasıdır. İnsanların bu konuda bilinçli olması gerekir" dedi.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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