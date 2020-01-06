Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

İHA

Atakum Belediyesi tarafından, Atakum'da yaşayan 813 yaş grubu çocukların müzik becerileri geliştirmek ve ses eğitimi vermek için Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor. Proje kapsamında, müziğe yatkın çocuklar bir araya gelip temel müzik eğitimi alarak, çok sesli koro kültürünü öğrenecek.

Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

Atakum Belediyesi tarafından, Atakum’da yaşayan 813 yaş grubu çocukların müzik becerileri geliştirmek ve ses eğitimi vermek için Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor. Proje kapsamında, müziğe yatkın çocuklar bir araya gelip temel müzik eğitimi alarak, çok sesli koro kültürünü öğrenecek.
Atakum Belediyesi tarafından, Atakum’da yaşayan çocukların müzik becerileri geliştirmek ve ses eğitimi vermek için Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor. Proje kapsamında, Atakum’da farklı okullarda okuyan müziğe yatkın çocuklar bir araya gelerek kaynaşacak ve temel müzik eğitimi alarak, çok sesli koro kültürünü öğrenecek. Atakum Belediyesi Çocuk Korosu çalışmaları sayesinde çocuklar, müzik becerilerini geliştirirken, ses eğitimi, takım oyunu, grup çalışmaları, sahne disiplini, topluluk karşısında kendilerini ifade etme becerileri gibi birçok yetenek kazanması hedefleniyor.

Yetenekler ortaya çıkacak
Koro hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Arzu Çakır, ”Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin en önem verdiği projeler arasında olan sanat projeleri yer aldığı için biz de bu projeyi büyük bir keyifle hazırladık. Belediyemizde böyle bir koro olmaması büyük bir eksiklikti. Ben de çocuk korosundan yetişen bir sanatçıyım. Müzikle ilgili olan her insan hayata karşı daha anlayışlı, başarılı ve becerikli oluyor. İleriki yaşlarda öfkesini de yenmeyi başarıyor. Özellikle çocuk yaşlar için arkadaş edinebilmek açısından müthiş bir sosyal aktivite. Eğitim sisteminin yoğun baskısından dolayı, özellikle yeteneği olan çocukların mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Artık çocuklarımızı sadece dersler bazında değil, yetenekleri bazında da eğitmeliyiz. Koro seçimlerinde de nahif davranacağız. Yeteneği olanları belirleyeceğiz ve yönlendireceğiz. Belki şarkı söylemek öğretilecek bir şey değil ama kulak becerisi kazandırmak elimizde. Hiçbir çocuğa 'Senden olmaz' demeyiz, mutlaka kendilerini geliştirebilecekleri alanlar olacaktır. Bu koro sanatsal anlamda kentimize çok önemli özellikler katacak. Ders saatlerimiz şu anda cumartesi günleri saat 17.0018.30 arasında gerçekleşecek. İlerleyen zamanlarda talebe göre artırılabilir. Koro şefimiz Volkan Sağlam’la çok kaliteli eğitim alacaklar” diye konuştu.

Son başvuru: 21 Ocak
Sanatçılar ve müzikseverlerin yetişmesini desteklemek adına kurulacak olan ve çocukların ortak bir paylaşım içerisinde bulunup, yeni arkadaşlıklarla sosyal çevrelerini geliştirme imkanı da bulabileceği Atakum Belediyesi Çocuk Korosu için son başvuru tarihi 21 Ocak Salı günü.

SAMSUN

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ...
Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı
İlkadım'ın umudu "kredi" İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “18 milyon lira kredi çıkarsa personel alacakları ödenecek, firma alacakları yapılandırılacak" "2021’de bizi daha güzel günler bekliyor”
YEREL HABERLER İlkadım'ın umudu "kredi" İlkadım Belediye Başkanı ...
3 yaş altı çocuklarda inatçı ishal çölyak belirtisi olabilir
YEREL HABERLER 3 yaş altı çocuklarda inatçı ishal çölyak belirtisi ...
'Ay-yıldızlı' boğa Boğanın sırtındaki 'ay-yıldız' deseni, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 'Ay-yıldızlı' boğa Boğanın sırtındaki 'ay-yıldız' ...
Dr. Akbaş: “Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlık yok” “Bir insan kendisini 'saç ekimi uzmanı' diye tanıtıyorsa bu bir sahtekardır” Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekimindeki gizli tehlikeyi açıkladı
YEREL HABERLER Dr. Akbaş: “Saç ekimi uzmanı diye bir uzmanlık ...
Cezaevinden 9 günde 4 kere kaçan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden 9 günde 4 kere kaçan şüpheli yakalandı
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı Yakalanıp yine aynı cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER 9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı Yakalanıp yine aynı ...
Samsun'da alev alev ev yangını
YEREL HABERLER Samsun'da alev alev ev yangını
Başkan Demir: ''Ladik'in kış turizmi potansiyelini geliştireceğiz''
YEREL HABERLER Başkan Demir: ''Ladik'in kış turizmi potansiyelini ...
Artistik Buz Pateni'nde şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Artistik Buz Pateni'nde şampiyonlar belli oldu
Göz kapağı estetiğinin bilinmeyenleri
YEREL HABERLER Göz kapağı estetiğinin bilinmeyenleri
Başkan Demirtaş: “Geri dönüşümle hem İlkadımlılar hem de çevre kazanacak”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Geri dönüşümle hem İlkadımlılar hem ...
Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi
6,5 kilo esrara 5 tutuklama
YEREL HABERLER 6,5 kilo esrara 5 tutuklama
Güvensiz asansörü VR gözlükle test ettiler
YEREL HABERLER Güvensiz asansörü VR gözlükle test ettiler
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı
YEREL HABERLER 9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı
Hastaneye giderken kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hastaneye giderken kazada yaralanan yaşlı kadın ...
Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar Kızılırmak Deltası'nda
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar Kızılırmak ...
Uyuşturucu ticareti şüphelileri serbest
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti şüphelileri serbest
Evdeki varillerden esrar çıktı: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Evdeki varillerden esrar çıktı: 5 gözaltı
Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
YEREL HABERLER Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası ...
Samsun'da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 ...
Samsun'da 'Bozkırın Sesi' yankılandı Büyükşehir Konservatuvarından ‘Bozkırın Sesi THM Konseri'
YEREL HABERLER Samsun'da 'Bozkırın Sesi' yankılandı Büyükşehir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X