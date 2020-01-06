Samsun'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Özdemir idaresindeki 55 AAK 660 plakalı cip ile Abdulkadir Torun'un kullandığı 55 ABE 921 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin diğer cipin üzerine çıktığı kazada araç sürücüsü Abdülkadir Torun yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.