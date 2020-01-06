Samsun okuma vakti etkinliği

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma oranını artırmak ve okuyan bir nesil yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen “Samsun İçin Okuma Vakti” etkinliğine 19 Mayıs Şehit Vural Akdeniz Anaokulu öğrencileri destek vermeye devam ediyor.

“Samsun İçin Okuma Vakti” projesi kapsamında Şehit Vural Akdeniz Anaokulu öğrencileri okuma vakti önlüklerini giyip, ilçe pazarında esnaf ve halka ücretsiz kitap dağıttılar. Öğrenciler kitap verdikleri herkesi saat 20.00'de televizyon, tablet ve bilgisayarları kapatarak okumaya davet ettiler.

Okul Müdürü Nurhilal Selman, “Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, veli ve öğretmenlerimizin katkısıyla evlerden gelen kitapları çocuklarımızla birlikte pazar yerinde esnaf ve halka dağıtarak, herkesi televizyon, tablet ve bilgisayarları kapatıp, kitap okumaya teşvik etmeye çalıştık. Ayrıca okulumuzda oluşturduğumuz ‘Al Götür Oku Getir’ kitaplığımızdaki kitaplardan isteyen herkesin yararlanabileceğini, isterlerse kitaplarını ikram ettiğimiz kahve eşliğinde okulumuzda okuyabilecekleri, isterlerse alıp evlerinde okuyup tekrar okula getirebilecekleri bilgisini vererek okul kitaplığımızdan yararlanmaları için okulumuza davet ettik” dedi.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.