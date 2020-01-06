Kepçe kulağı artık dert etmeyin

Okul çağındaki çocuklarda ciddi travmalara sebep olan ve özgüvensizliğe ve mutsuzluğa yol açan kepçe kulak görünümü yapılan operasyonla çözüme kavuşabiliyor.

“Kepçe kulak görünümü özellikle okul çağındakilerde ciddi travmalara sebep olmaktadır” diyen Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, kepçe kulak deformitesi ameliyatı ile bu sorununun çözümü olduğunu dile getirdi.

Baş ile kulağın yaptığı açının normalden daha geniş olması haline kepçe kulak denildiğini ifade eden KBB Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Bu haldeki kişiler, kulak kepçesi daha belirgin olarak görülmekte, kulak kepçesinin ‘Y’ şeklindeki doğal kıvrımları ise normalden daha az belirgindir. Kepçe kulak, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde özgüven eksikliğinin kaynağıdır. Kulak yapısındaki doğumda mevcut olan veya gelişme ile belirgin hale gelen bu kusur düzeltilebilir. Çocukların derslerdeki başarılarını bile derinden etkileyen bu durum, sosyal iletişimlerinde de ciddi zararlar ortaya çıkarmaktadır. Kepçe kulak deformitesi ameliyatı, kulakların şeklini, pozisyonunu veya boyutunu değiştirilmektedir. Bu kulak şekillendirme operasyonuna tıp dilinde ‘otoplasti’ olarak adlandırılır. Son olarak ameliyat öncesi özgüvenini kaybeden ve arkadaşları arasında da kendisine büyük sıkıntı ettiği için mutsuz olan Sedat Türker kardeşimizi ameliyat ettik. Ameliyat sonrası kısa bir süre içinde düzelme kaydettiğimiz Sedat kardeşimiz çok mutlu olduğunu özgüveninin yerine geldiğini söylemesi bizleri de kat kat sevindirdi. Bu sorunu yaşayanlar hiç beklemeden tedavilerini gönül rahatlığı ile yaptırabilirler” dedi.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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