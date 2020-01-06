En İyi Öğrenci Kulübü OMÜ Mükemmellik Topluluğu Rektör Bilgiç ile başarılarını paylaştı

Yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu (EMMT), üst üste elde ettiği başarılarını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile paylaştı.

Endüstri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, EMMT Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalış Boyacı, 20182019 yılı Mükemmelik Topluluğu Başkanı Gülcan Aktuğ, 20192020 başkanı Harun Üstündağ, IDEA'19 koordinatörü ve en iyi sosyal medya hesabı birinciliği ödülü alan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halit Bahadır ile topluluk yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette Prof. Dr. Sermin Elevli ve topluluk üyeleri, Endüstri Mühendisliği Alanında 2019’un En’leri Yarışmasında Mükemmellik Topluluğunun elde ettiği başarılar hakkında bilgi sundu. Elevli, “1739 katılımcının yer aldığı yarışmada 2019 Endüstri Mühendisliği ‘En İyi Öğrenci Kulübü’ olarak OMÜ Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu birinci seçildi. Yine aynı yarışmanın ‘En İyi Endüstri Mühendisliği Organizasyonu/Etkinliği’ kategorisinde Mükemmellik Topluluğu IDEA’19 etkinliği ve ‘Endüstri Mühendisliği Alanında En İyi Sosyal Medya Hesabı’ olarak Endüstri Mühendisliği öğrencisi Halit Bahadır ‘Linkedin’ hesabıyla birincilik elde etti” dedi.

Rektör Bilgiç, topluluk üyelerini çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret, Rektör Bilgiç’in EMMT üyelerine hediye takdim etmesiyle sona erdi.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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