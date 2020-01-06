Cezaevi firarisi yakalandı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da 'adam öldürmek' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da adam öldürmek suçundan yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 29 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılıp cezasının büyük bölümünü kapalı cezaevinde çektikten sonra yarı açık cezaevine nakledilen M.K. (34), cezaevinden firar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan M.K., akşam saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.