Hayati Akyol konuştu, öğretmenler alkışladı Prof. Dr. Hayati Akyol: "Öğretmeni, öğrencinin ayağının altına verdik"

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol, "Çocuğu o kadar özgürleştirdik ki okula gelmesine gerek yok. O kadar özgürleştirdik ki öğretmeni öğrencinin ayağının altına verdik. Özgür edelim ama terbiyesiz etmeyelim. Özgür edelim ama sorumsuz etmeyelim” dedi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öğretmen Yetiştirme ve Güncel Gelişmeler” konulu konferans düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılışta konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, “Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla konferanslar düzenliyoruz. Öğretmenin ayağından sıçrayan çamuru şeref kabul eden liderlerden öğretmene el kaldıran, isyan eden öğrenci ve veli profili ile karşılaşmak hepimizi üzmektedir. Bizler öyle nesiller yetiştirmeliyiz ki ilmi ile hayran bırakan, çırak ustayı geçse de hocasına saygıda kusur etmeyen, tevazuyla yoğrulmuş, tarih ve millet şuuruna sahip vefalı bir nesli yetiştiren öncüler olmalıyız” diye konuştu.

Prof. Dr. Hayati Akyol ise verdiği konferansta, “Akademik camia bilimsel yetkinliğini büyük bir oranda kaybetmiş durumda. YÖK 1996, 1997, 2005, 2006 ve en son 2017 yılında eğitim fakültelerinin programlarını değiştirdi. Bu kadar sık program değiştirme bir defa nerede görülmüş. Şu anda eğitim fakülteleri çok programlı lise gibi. Şu anda birinci ve ikinci sınıflar ayrı bir program, üçüncü, dördüncü sınıflar ayrı bir program takip ediyor. Sınıf öğretmenliği bölümü programı için söylüyorum. Çocuk psikolojisi dersi seçmeli, çocuk edebiyatı dersi seçmeli, kapsayıcı dil öğretimi dersi seçmeli. Sınıf öğretmeni olacak bir kişiye çocuk psikoloji dersi seçmeli olur mu? Çocuğu tanımam gerek ki çocuğa bir şeyler öğretmem lazım” dedi.



“Çocuğu özgür edelim ama terbiyesiz etmeyelim”

Öğretmen algısının değiştiğine değinen Akyol, şöyle devam etti:

“Algı konusunda çok kötü bir durumdayız. Çocuğu o kadar özgürleştirdik ki okula gelmesine gerek yok. O kadar özgürleştirdik ki öğretmeni öğrencinin ayağının altına verdik. Bir aşırılıktan öteki bir aşırılığa gidiyoruz. Özgür edelim ama terbiyesiz etmeyelim. Özgür edelim ama sorumsuz etmeyelim. Bunu hepimiz için söylüyorum. Ne demiş atalarımız ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur. Onun için ne model verirseniz arkasından o olur.”

Prof. Dr. Akyol pedagojik formasyon hakkında da şunları kaydetti:

“Türkiye’de öğretmen yetiştirmede yapılan bir hata da kısa zamanda az maliyetle çok sayıda öğretmen yetiştirmek. Bir değişiklik yapıyoruz bir alanda, büyük bir öğretmen açığı ortaya çıkıyor. Hemen oraya öğretmen yetiştirmek için kısa vadeli uygulamalarla bir şeyler yetiştiriliyor. Bunu mektupla öğretimden tutun, formasyon da şu anda bir anlamda böyle. Aslında ihtiyacımız bile olmamasına rağmen kısa zamanda formasyonla da öğretmen yetiştirmeye hala devam ediliyor. Az maliyetle hiçbir uygulaması yok, şunu yok, bunu yok. Başka alanlardan topluyoruz, bu öğrencilerin uygulama yapacağı alan bile yok ama biz bunlara ayaküstü bir uygulama yaptırıyoruz.”

Öğretmenlerin yoğun katılım sağladığı konferansın sonunda konuşmacılara çiçek takdim edildi. Konferansa Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.