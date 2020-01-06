Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti

Samsun'da sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" dediği iddia edilen genç, girdiği bunalım sonucu intihar etti.

Olay, Ayvacık ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diye tehdit ettiği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu dere kenarında otomatik av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti. Annesi tarafından dere kenarında ölü bulunan gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen gencin yakınları, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diyerek S.Ö'yü tehdit ettiğini ileri sürdüler.

SAMSUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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