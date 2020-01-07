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Samsun’da 'Sıfır Atık Projesi'ne klipli destek

İHA

Samsun'da bir okulda öğretmen ve öğrenciler 'Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla müzik klibi çekti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Samsun’un Canik ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulunda bulunan öğretmenler ve öğrenciler ’Sıfır Atık’ konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir müzik klibi hazırladı. Müziğin sözleri okulun matematik öğretmeni Serpil Şengil’e ait. Müzik klibinin çekimi ve hazırlanması ise yaklaşık 3 hafta sürdü. Herkes tarafından takdir toplayan klip hızla yayılmaya devam ediyor.
Proje sürecinde idarecilerin ve öğretmenlerin çok çalıştığını belirten Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, "'Çevreyi korumak bir seçenek değil, zarurettir' sözünden hareketle yola çıkan ekibimiz, öğrencileri ile birlikte güzel bir klip çalışmasına imza attılar. Bu klibin sonucunda öğrencilerimizde çevre bilinci oluştu. Sokaklarda yere atılan plastik malzemeleri topladık. Bunun sonucunda bir gelir elde ettik. Okulumuzda bir devamsızlık problemi yaşanıyor. Ama bu proje ile öğrencileri elde edilen gelir ile sinema gibi çeşitli sosyal etkinliklere götürüyoruz. Okula daha fazla bağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Proje sorumlusu Müzik Öğretmeni Göknur Mandıracı klibin hazırlanmasının yaklaşık 3 hafta sürdüğünü ifade ederek, "Bu projemiz okulumuzun matematik öğretmeninin söz yazması ile başladı. Bu sözler üzerine daha akılda kalıcı olması için bir alt yapı müzik aradık. Çocuklarımız da söyledi. Klipte velileri işin içine kattık. Bunun sonucunda güzel bir klip oluşturduk" diye konuştu.
Müziğin sözlerini yazan Matematik Öğretmeni Serpil Şengil ise, "Öğrencilerimizin çoğu roman olduğu için müziğe çok önem veriyorlar. Biz de Sıfır Atık Projesini akıllarında kalsınlar diye müzik ile yapmaya karar verdik. Bu klip sonucunda okulda çocuklar hep bu şarkıyı söyleyerek dolaşmaya başladı. Mahallelerde atık konusunda bilinçlendirme çalışmaları da yaptık. Bu çalışmaları yaparken mahallede bu şarkıyı söyleyerek gezdik. Gayet etkili olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SAMSUN

07 Ocak 2020 Salı

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