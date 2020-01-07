Tekkeköy hedef büyüttü Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil: “İddia ediyorum 3-5 sene sonra en fazla nüfus alan ilçe Tekkeköy olacak”

Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, birkaç yıl içerisinde Samsun’un en fazla nüfus alan ilçesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Tekkeköy, son yıllarda yapılan yatırımların ardından Samsun’da adından en fazla söz edilen ilçelerden bir tanesi oldu. Stadyum, kapalı spor salonu, Osmanlı hamamı, sosyal ve kültürel alanların yanı sıra tarihi dokuları da bünyesinde bulunduran ilçe, OSB ile de il nüfusunun büyük bir kısmını gündüz misafir ediyor. Yılda yaklaşık 3 bin insanın taşındığı Tekkeköy’de hedef; 150 bini aşkın insanın gündüz yaşadığı ilçedeki insanları kalıcı olarak barındırmak.

SAMSUN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.