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Sokak sokak kızlarını arıyor

İHA

Samsun'da eski eşinin kendisine göstermediğini iddia ettiği çocuklarının durumundan endişe eden baba sokak sokak dolaşıp afişler asarak kızlarını arıyor.

Sokak sokak kızlarını arıyor

Samsun’da eski eşinin kendisine göstermediğini iddia ettiği çocuklarının durumundan endişe eden baba sokak sokak dolaşıp afişler asarak kızlarını arıyor.
Samsun’da 27 yıl evli kaldığı eski eşinin kızlarını kendisine göstermediğini iddia eden 60 yaşındaki baba Ayhan Ünyeli, 2 kızını sokaklara astığı afişlerle bulmaya çalışıyor.
Ayhan Ünyeli ve 27 yıllık evliliklerinde 5 çocuk sahibi oldukları eşi M.Ü. Antalya’da yaşıyorlardı. Çift 3 yıl önce boşandı. Babanın iddiasına göre eski eşi 3 yıl önce boşanma süreci devam ederken kızları şu anda 16 yaşında olan Nesrin Ünyeli ve 21 yaşındaki Emine Ünyeli’yi alarak herhangi bir adres bildirmeden gitti. O tarihten itibaren kızlarını göremediğini söyleyen baba Ayhan Ünyeli, eski eşinin sürekli kızlarının yerlerini değiştirerek kendisine göstermediğini ileri sürdü.

Samsun’a gelerek kızlarını arayan baba Ayhan Ünyeli, “Ben 27 yıllık evliydim. 2019’un 2. ayında biz boşandık. 5 çocuğum var. 2 çocuğumu eski eşim aldı, Samsun’a geldi. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ara sıra yerlerini buluyorum. Bulunca da sürekli yer değiştiriyor. Kimlerin yanında olduğunu başlarına bir şey gelip gelmediğinin bilmiyorum. Boşandığımızda mahkeme karar verdi, çocuklarımı ayda 1’i ile 3’ü arasında görmem gerekiyor ancak onları göremiyorum. Belki çocuklarım benimle görüşmek isteyecek ama annesi de bu imkanı vermiyor. Kendisi de suç işliyor” dedi.

"3 yıldır çocuklarıma hasretim"
3 yıldır çocuklarını görmediğini belirten Ünyeli, “Mahkeme süreci devam ederken 2 yıl göremedim. Sonrasında da 1 yıl mahkeme görüşme hakkı verdikten sonra göremedim. 3 yıldır çocuklarıma hasretim. Belki biri görür de bana haber verir diye afiş yaptırdım. Samsun’da sokaklara yapıştırıyorum. Ben kendisi(eski eşi) hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Samsun’da kaldıkları müddetçe sokak sokak adım adım gezeceğim kendisini ve çocuklarımı bulacağım. Kendisi ile işim yok ama çocuklarımı bulacağım ve çocuklarıma sarılacağım, öpeceğim seveceğim. Benim tek isteğim bu. Bana çocuklarımı geri versin. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Onları çok özlüyorum. Ciğerlerim yanıyor” şeklinde konuştu.

Kızlarına seslendi
Ayhan Ünyeli kızlarına, “Kızlarım Emine, Nesrin ben sizin için şehir şehir dolaşıyorum. En son sizi Samsun’da bıraktığım gibi Samsun’da kalmışsınız. Ben sizi buradan bulana kadar sizi buradan alıp götürene kadar buradayım. Ben çocuklarımı seviyorum. Nesrin’im yavrum bana bir şekilde ulaşın. Ben sizle görüşmek konuşmak istiyorum” sözleriyle seslendi.

SAMSUN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:22
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  • İKİNDİ 15:06
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