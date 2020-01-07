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Dağcılardan Sarıkamış tırmanışı

İHA

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri Samsun'un en yüksek noktalarından Dürtmen Dağı'nda gerçekleştirildi.

Dağcılardan Sarıkamış tırmanışı

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri Samsun'un en yüksek noktalarından Dürtmen Dağı'nda gerçekleştirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçiği anma etkinliğine Bafra Tilki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Alaçam Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Cumartesi Kampçılarından oluşan 32 kişi katılımda bulundu.
Alaçam ilçesi sınırlarında bulunan Dürtmen Dağı zirvesine 5 saat süren tırmanış sonunda ulaşan dağcılar burada Türk bayrağı açtı. Bafra Tilki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yiğit Kara, "Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 105. yılında kendi bölgemizde bir kar tırmanışı gerçekleştirdik. 13 km'lik zirve yürüyüşünü dağcı arkadaşlarımızla birlikte 5 saatte ulaştık. Bölgemizde böyle bir anlamlı etkinliği başlatıp amacımıza ulaşmamızın mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki Samsunumuz da, ülkemiz için anlamlı günleri doğa sporlarıyla birleştirerek kutlamaya ya da anmaya daha çok önem verir. Çünkü bir gerçek var ki, tarihimiz için böyle kritik anların önemini kaybetmeye başladık. Bu tarz birleşimlerle insanların akılların da daha çok kalacağını düşünüyorum. Katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum ve umuyorum ki seneye orada en az yüz kişi olacağız. Ekip arkadaşlarıma burada tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

SAMSUN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:54
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