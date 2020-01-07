Yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN'da D.Ç. (15), kendisini yetiştirme yurduna göndermek istediği iddia edilen babası E.Ç.´yi (42) çıkan tartışmada bıçakla karın boşluğundan yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç.'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç.'yi karın boşluğundan yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan E.Ç., sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



SAMSUN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.