"Annem benim her şeyim"

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Samsun'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı erkek arkadaşı S.D.'ye (34) bıçakla saldıran F.T.(36) adlı kadın, polis tarafından gözaltına. Hastaneye kaldırılan S.D. tedavi altına alınırken, Recep Tokur Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan F.T. adlı 1 çocuk annesi kadın ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

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