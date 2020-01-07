Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından yakalanan ve hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve gasp' suçlarından toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu kullanmak ve gasp' suçlarından hakkında toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.K.'yi Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



SAMSUN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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