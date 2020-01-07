OKA Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), TR83 Bölgesi’ndeki insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin desteklenmesi kapsamında yürüttüğü Proje Döngüsü Yönetimi (PDYPCM) Eğitimlerine 2020 yılında da devam ediyor.

2019 yılında OKA uzmanları tarafından verilen 12 adet Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ile Ajans 200’ün üzerinde katılımcıya ulaşarak kapasite gelişimine katkıda bulunurken; 2020 yılının ilk eğitimleri, farklı meslek gruplarından 19 katılımcı ile 78 Ocak tarihlerinde Samsun'da Genel Sekreterlik Hizmet Binasında yapılıyor.



Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

OKA PCM eğitimleri, bölgedeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini artırarak OKA mali destek programları ile ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla düzenleniyor. Eğitimlerde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dikkate alınarak, proje fikir aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler çalışılarak, proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama ayrıca hibe programları başvuru süreçleri işleniyor.

Yıl boyunca düzenlenen eğitimlere katılabilmek için “www.oka.org.tr” kurumsal web sitesinde yayımlanan duyurular üzerinden başvuru yapılabiliyor.

SAMSUN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.