FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi adliyede

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Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i Samsun Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan kapatılan askeri okul öğrencisi 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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