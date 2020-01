“Hayır Çarşısı” yüz güldürüyor

"Annem benim her şeyim"

İlkadım Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan “Hayır Çarşısı”, ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.

Kıyafet, ayakkabı, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, çocuk oyuncağı, kitap gibi ihtiyaçlarda çok sayıda ailenin yardımına koşan Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.



“Yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi”

Her ay onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam umudu olan “Hayır Çarşısı" yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi olan Kadın Koordinasyon Merkezi, bir ay içerisinde 5 çiftin ihtiyacı olan beyaz eşyadan salon takımına kadar evin tüm mobilya ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden karşılayarak yeni evlenen çiftlere de yardım elini uzattı.



“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz”

İlkadım halkının son derece yardımsever olduğunu belirten Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, “Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her ay binlerce ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin bu zor günlerinde vatandaşlarımıza destek olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza tamamen gönüllü insanlarla sıcak yuvalarına kavuşturan sevgi elimizi uzatıyoruz” dedi.



“Başkan Demirtaş hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti”

Gönüllülük esasına dayanarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza “Hayır Çarşısı” ile ihtiyaç fazlası her türlü evsel mobilyalar ve giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım eli olan Hayır Çarşımızı hayırsever vatandaşlarımızı yaptığı yardımlarla büyük bir mağazaya dönüştürerek, kullanılabilir durumdaki ürünleri halkımızla buluşturuyoruz. Ekonomiye önemli bir katkı sağlayan hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayan gönüllü olarak destek veren değerli hanım kardeşlerime ve büyük bir hassasiyet gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.