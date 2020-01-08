Prof. Dr. Şahinoğlu’na emeklilik ve veda töreni 38 yıldır aynı kurumda doktorluk yapıyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Şahinoğlu’na emeklilik ve veda töreni 38 yıldır aynı kurumda doktorluk yapıyordu

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), eski Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu için emeklilik ve veda töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Şahinoğlu’na emeklilik ve veda töreni 38 yıldır aynı kurumda doktorluk yapıyordu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), eski Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu için emeklilik ve veda töreni düzenlendi.
Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, 1982 yılında OMÜ’de görev yapmaya başladı. Aralıksız 38 yıl görev yapan Şahinoğlu, bu süreçte birçok birimde görev yaparken, 6,5 yıl da Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 38 yıllık görev süresinin ardından bugün emekli olan Prof. Şahinoğlu için OMÜ Tıp Fakültesi Pembe Salonda emeklilik ve veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan OMÜ Anesteziyoloji, Algoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Fatih Özkan ve OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu’nun üniversiteye ve şehre büyük katkılar verdiğini söyleyerek, kendisine başarılar diledi.
Törende konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Hocamız, üniversitemize ve ilimize büyük katkılar sağladı. Etrafındakilere önderlik ve ağabeylik yapan bir kişiliği vardı. Fakültemize ve üniversitemize yaptığı hizmetler için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Mesleğe ilk başladığımızda 15’inci yıl plaketleri veriliyordu. Bu bile bize çok geliyordu. Hocamız on yıllarca hizmet etti. Emekli olabilmek ve emekli olurken de arkanızda bu kadar dost bırakmak çok kıymetli bir duygu. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum” dedi.
Ali Haydar Şahinoğlu’nun çok kıymetli bir insan olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Böyle bir töreni düzenleyenlere teşekkür ediyorum. OMÜ, Türkiye’nin belli sayılı üniversitelerinden. OMÜ’nün buralara gelmesinde hocalarımızın da katkıları çok büyük. Hocamız Ali Haydar Şahinoğlu da üniversitenin bu kadar başarılı olmasında büyük bir paya sahip. Hocamız sadece üniversitede değil, sosyal anlamda da çok büyük işler üstlendi. Haydar hocamızı seviyoruz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.
38 yıl boyunca yorulmadan hizmet ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu da şunları söyledi:
“38 yıllık görevimi bugün tamamladım. 6,5 yıllık bir dekanlık sürecim de oldu. Yüzlerce kez kürsüye çıktım ama bunların en ağırını bugün yaşıyorum. Birkaç gündür emekli olduğum için üzülenleri gördükçe ben de kendimi zor kontrol ediyorum. 1982’den beri bu üniversitede görev yapıyorum. Göreve ilk geldiğimizde çok az sayıda kişiydik. Bizimle birlikte üniversitemiz de büyüdü. Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına girdi. Hizmet verdiğimiz süreç içerisinde kurumuma ve şehrimize birçok hizmette bulundum. Hiç kimsenin gönlünü kırmadım. Bu veda töreninde de dostlarım ve hocalarım beni yalnız bırakmadı. Bugün artık görevimiz sonlanıyor. Bundan sonraki süreçte diğer arkadaşlarımızın da bayrağı devralıp, daha ileriye taşıyacaklardır. Bu veda törenini hazırlayan herkese teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu’na plaket, ağaç sertifikası ve çiçek takdim edildi. Yoğun bir katılım olan program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

SAMSUN

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıç: “Sektöre ‘Made in Terme’ damgasını vurmak istiyoruz" Terme'de makine sanayicileri zirvesi
YEREL HABERLER Kılıç: “Sektöre ‘Made in Terme’ damgasını vurmak ...
Canik Zabıtasından fiyat ve etiket denetimi
YEREL HABERLER Canik Zabıtasından fiyat ve etiket denetimi
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
“Hayır Çarşısı” yüz güldürüyor
YEREL HABERLER “Hayır Çarşısı” yüz güldürüyor
Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi
YEREL HABERLER Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi
İlkadım'da yabancı tabelalara sıkı takip 9 iş yerine ceza, 7 işletmeye ise 7 gün süre verildi
YEREL HABERLER İlkadım'da yabancı tabelalara sıkı takip 9 iş yerine ...
OMÜ kalitede çıtayı yükseltiyor OMÜ kalite çalışmalarına etkili iletişim ve geri bildirimlerle hız verecek
YEREL HABERLER OMÜ kalitede çıtayı yükseltiyor OMÜ kalite ...
Alaçam Müftüsü Bal göreve başladı
YEREL HABERLER Alaçam Müftüsü Bal göreve başladı
Başkandan vekile kılıç
YEREL HABERLER Başkandan vekile kılıç
FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi ...
'Bakkal Amca'lı, enstrümanlı ders Kukla ve müzik eşliğinde öğretiyor
YEREL HABERLER 'Bakkal Amca'lı, enstrümanlı ders Kukla ve müzik ...
Açık cezaevinden 8 ayda 4 kez firar eden mahkuma 'disiplin' cezası
YEREL HABERLER Açık cezaevinden 8 ayda 4 kez firar eden mahkuma ...
Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu anısına kütüphane
YEREL HABERLER Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu ...
Dün adli kontrol, bugün tutuklama
YEREL HABERLER Dün adli kontrol, bugün tutuklama
Bitki çaylarına dikkat Zayıflamak için sağlığınızdan olmayın
YEREL HABERLER Bitki çaylarına dikkat Zayıflamak için sağlığınızdan ...
Polis müdüründen alkışlanacak hareket
YEREL HABERLER Polis müdüründen alkışlanacak hareket
Çiftlik Caddesi anket sonuçları açıklandı Yüzde 64’ü trafiğe açılsın, yüzde 36’sı açılmasın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Yapılan anket üzerine caddeyi tekrardan trafiğe açacağız"
YEREL HABERLER Çiftlik Caddesi anket sonuçları açıklandı Yüzde 64’ü ...
OKA Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri
YEREL HABERLER OKA Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri
Sahte polis, 3 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte polis, 3 bin lira dolandırdı
Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı
Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
'Beyaz Baston Haftası'nda farkındalık oluşturdular
YEREL HABERLER 'Beyaz Baston Haftası'nda farkındalık oluşturdular
Canik Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Canik Belediyesi kışa hazır
Erkek arkadaşını bıçakladı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşını bıçakladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X