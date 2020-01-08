Pazar yerinde ‘Antalya’ etkisi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulan pazar yerindeki sebze ve meyve fiyatlarını Antalya’da yaşanan sel baskınları olumsuz etkiledi.

Çarşamba günleri kurulan kapalı pazar yeri esnafı, geçen günlerde Antalya’da yaşanan sel ve su baskınları sonucu üretim alanlarında yaşanan zararlar sonrası fiyatların artığını belirtti.

Çarşamba Ovası’nda üretilen sebzemeyvelerin yanı sıra Antalya bölgesinden de çokça ürünün Çarşamba ilçesindeki pazar yerlerinde satıldığını ifade eden esnaf, Antalya’da yaşanan sel felaketinin satışlarındaki fiyatların artışına neden olduğunu, ilçede yetiştirilen mahsullerin dışında Akdeniz Bölgesi'nden gelen kışlık ürünlere rağbetin azaldığını ifade etti. Pazar esnafı ayrıca bu sene fiyatların geçen yıla göre daha uygun olduğunu, vatandaşın kışlık sebzelerden marulu çokça aldığı bilgisini verdi.

Pazar yerine haftalık alışverişini yapmak amacıyla gelen vatandaşlar çoğu ürünlerde fiyatları cazip bulduklarını belirtirken, ilerleyen günlerde fiyatların daha da gerilemesini beklediklerini aktardı.

Yoğunluğun yaşandığı pazar yerinde bazı sebzemeyvenin fiyatları şu şekilde: Marul 1,5 TL, pırasa 1,5 TL, domates 2 TL, yeşil soğan 2 TL, patates 1,5 TL, portakal 2,5 TL ve elma 2,5 TL.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.