Bafra'da Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

Bafra Öğretmenevinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Bayrak ve Eğitim Yönetimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Çetin Terzi tarafından resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarındaki 77 öğretmene iki grup halinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili bilgiler aktarıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, bu tür seminerler ile öğretmenlerin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini, eğitimin sürekli olan bir süreç olduğunu, bu kapsamda çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Ölçme ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili sunumların gerçekleştirildiği çalıştayda örnek olarak ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yapıldı.

Çalıştay sonunda Prof. Dr. Coşkun Bayrak ve Dr. Öğr. Üy. Çetin Terzi'ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Şube Müdürleri Yüksel Aydın ve Zekeriya Akbağ tarafından yöreye özgü plaket takdim edildi.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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