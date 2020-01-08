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Yumurtalık kanseri her yaşta görülebiliyor

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, "Kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 4'ünü oluşturan yumurtalık kanseri, her yaşta görülme ihtimali söz konusudur. Kadınların hastalığın belirtilerine dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.

Yumurtalık kanseri her yaşta görülebiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, "Kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 4’ünü oluşturan yumurtalık kanseri, her yaşta görülme ihtimali söz konusudur. Kadınların hastalığın belirtilerine dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.
Yumurtalık kanseri hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, “Tedavisi oldukça zor olan yumurtalık kanserinin büyük dezavantajı, hastalık teşhis edildiğinde çok ilerlemiş durumda olur ve bu yüzden tedavi süreci de zorlu olur. Bu anlamda kadınların oldukça dikkat etmesi ve düzenli olarak muayene olması gerekmektedir. Yumurtalık hastalığı, kadınlarda görülen en şanssız ve en çok neden olan jinekolojik hastalığı türüdür. Genellikle orta yaşların sonunda olan kadınlarda görülmektedir” diye konuştu.

Yumurtalık hastalığının belirtileri
Yumurtalık hastalığının belirtileri hakkında bilgi aktaran Dr. Tatar, “Özellikle menopoz öncesi kadınlar dikkat etmesi gerekmektedir. Hastalığın ileri safhalarında ise karında ele gelen kitle, aşağı doğru basınç hissi, karında sıvı birikmesi, karın şişliği, çevredeki organlara bası yapmasına bağlı olarak idrar ve bağırsak şikayetleri görülür. İştahın gitmesi, mide, bağırsak hastalıklar, artan idrara çıkma ihtiyacı, kasıkta dolgunluk veya ağrı, Uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı. gibi durumları da dikkate alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Her kist kanser anlamına gelmez”
“Her kist kanser anlamına gelmez” diyen Opr. Dr. Burak Tatar şunları söyledi:
“Yumurtalıklardaki her kist kanser anlamına gelmez. Özellikle üreme çağındaki kadınlarda görülen kistlerin çoğu basit ve zararsız kistlerdir. Zamanla kendi kendine kaybolan bu kistler hastalığı riski taşımaz. Kanserlerin tümünde olduğu yumurtalık kanserinde de erken teşhis tedavi süreci için oldukça önemlidir. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi için düzenli jinekolojk muayene oldukça önemlidir. Muayene sırasında ultrasonda görülen kitleler erken müdahale şansı vererek, hastalığın tedavi edilmesine ciddi bir katkılar sağladığını unutmamak gerekmektedir."

SAMSUN

08 Ocak 2020 Çarşamba

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