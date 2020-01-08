Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak Samsun Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı İlk Toplantısı yapıldı 33 madde oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi İlkadım 18 milyon TL kredi istedi, meclis 6 milyon TL verdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları baz alınarak Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) toplam 194 memur statüsünde personelin alınacağını açıkladı.

2020 yılının ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Ocak Ayı İlk Toplantısında 32 gündem, 1 de gündem dışı olmak üzere toplam 33 madde görüşüldü. Maddelerin tamamı oy birliği ile görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Mustafa Demir, mecliste yaptığı açıklamada KPSS sonuçlarına göre mülakatla 124 kişinin Samsun Büyükşehir Belediyesinde, 70 kişinin de SASKİ’de işe alınacağını söyledi.



“Büyükşehir ve SASKİ KPSS ile devlet memuru statüsünde personel alacak”

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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