Trafik ekiplerinin hayvan sevgisi

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Samsun Bafra Bölge Trafik ekiplerinin yol kenarında yaralı halde bulduğu yırtıcı kuş doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Bölge Trafik İstasyon Amiri Murat Sarı ve trafik ekipleri SamsunSinop kara yolu Habilli mevkisi yakınlarında yol kenarında yaralı olan doğanı fark etti. Aracı durdurarak yaralı hayvanı koruma altına alan ekipler, onu tedavi yapılmak üzere Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettiler.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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